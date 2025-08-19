Já na reta final do programa 'Dois às 10', da TVI, esta terça-feira, dia 19 de agosto, Cláudio Ramos acabou por contar uma situação caricata que viveu na infância.

Cristina Ferreira estava a falar com o colega e amigo quando o questionou sobre uma cicatriz que este tem na testa.

"Aqui é uma cicatriz. Fui atropelado por uma mota. Estava a brincar às touradas e a mota era o touro, então fui contra a mota. A pessoa que conduzia a mota em vez de estar a brincar ligou mesmo a mota e atropelou-me", contou Cláudio Ramos ao referir-se à marca que tem naquela zona do seu corpo.

Além disso, o apresentador tem ainda uma outra 'marca' na testa, mas esta não é uma cicatriz. "Aqui é uma ruga", afirmou.

"Mas o que é que tu fizeste para ficar com uma ruga dessa maneira? Ninguém tem uma ruga dessas. Alguém tem que vir aqui explicar isso", reagiu Cristina Ferreira. "Juro pela minha saúde como aqui é uma ruga", frisou depois de ser questionado várias vezes por Cristina Ferreira, uma vez que não parece ser uma ruga mas sim uma outra cicatriz.

Mas não ficou por aqui e o apresentador revelou também que "na cabeça tem outra cicatriz". "Fui atropelado pela mota e depois fugi da mota, tropecei no passeio e bati com a cabeça", contou. "Eu sofri muito", acrescentou. Veja esse momento aqui.

Leia Também: "Eu Cláudio me confesso bicho do mato mas os outros fazem-nos falta"