Harry e sua mulher, Meghan Markle, pretendem recuar como membros 'principais' da Família Real e começar a trabalhar para a “independência a nível financeiro”. O anúncio que esta quarta-feira, dia 8, abalou a realeza britânica continua a dar que falar um pouco por todo o mundo.

O Madame Tussauds de Londres anunciou esta quinta-feira, dia 9, que tendo em conta decisão dos duques de Sussex as suas estátuas foram reposicionadas dentro do museu.

Steve Davies, gerente do Madame Tussauds de Londres, disse ao jornal The Independent que o museu manterá as estátuas de Harry e Meghan expostas, mas juntamente com outras celebridades e não ao lado dos restantes integrantes da monarquia.

