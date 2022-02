Uma das grandes curiosidades relativas às galas do 'Big Brother Famosos' prende-se com os visuais escolhidos pela apresentadora do reality show da TVI, Cristina Ferreira.

Este domingo, a comunicadora não voltou a desapontar ao surgir com um vestido de enorme elegância, coberto de brilhos, com uma abertura e decote pronunciados.

Os elogios por parte dos seguidores do Instagram não se fizeram esperar, com destaque para o comentário deixado por Lili Caneças.

"Toda a gente está mais interessada no look da Cristina do que em quem vai ser expulso… para mim o look mais sofisticado foi o verde lima e o cabelo mais curto… mas sempre perfeita", escreveu a socialite.

Veja as fotografias do visual na galeria.

