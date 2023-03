Está de volta o Victoria's Secret Fashion Show, segundo o diretor financeiro Timothy Johnson, que partilhou a notícia durante uma apresentação dos resultados de 2022 da empresa na passada sexta-feira.

Timothy Johnson disse ainda que o desfile de moda vai regressar com "uma nova versão, que será lançado ainda este ano".

Em conversa com a People, um porta-voz da Victoria's Secret & Co. explicou que a empresa está comprometida em defender as mulheres e está "sempre a inovar e a criar ideias em todas as esferas do negócio para continuar a colocar os clientes no centro de tudo o que fazem".

De recordar que o Victoria's Secret Fashion Show foi cancelado em novembro de 2019 devido às críticas de que a marca não adotava modelos de todos os tamanhos e origens.

