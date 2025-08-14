Zé Lopes mudou de vida há três quando quando resolveu fazer uma cirurgia metabólica de porta única. Com esta operação, o apresentador emagreceu cerca de 60 quilos, o que lhe conferiu uma imagem mais elegante e, acima de tudo, com mais saúde.

Ao longo do tempo a cara do programa 'Bom dia Alegria' foi perdendo ainda mais peso, gradualmente, e agora tem uma figura bastante esguia, o que não agradou a alguns seguidores.

Zé partilhou com os fãs looks que usou no formato do canal V+, onde pediu que os mesmos dessem a opinião sobre as roupas escolhidas.

"Dez visuais que usei no 'Bom dia alegria' do V+. Qual é o vosso favorito e o que menos gostaram? Contem-me tudo nos comentários", referiu o apresentador.

A crítica... e a reposta à altura!

Entre vários comentários a elogiar os looks escolhidos, há um ou outro a referir como está magro o apresentador. Mas houve um que foi bastante desagradável e que teve direito a uma reposta do comunicador.

"Esqueleto vaidoso, era bom que se conseguisse ver ao espelho", escreveu uma seguidora.

"Com todo o respeito, nem vou partilhar o que me apraz dizer apenas observando a sua fotografia de perfil. Porque ao contrário de outras pessoas, tenho educação. E isso não se compra! Um vida feliz", retorquiu Zé Lopes.



© Instagram - Zé Lopes

Seguidores de Zé Lopes saíram em sua defesa

Os fãs do apresentador fizeram questão de o defender perante esta crítica: "Que comentário, esqueceu-se de tomar a medicação? Tenha empatia e mesmo que não goste pode dizê-lo com respeito!"; "Que horror de comentário! Será dor de cotovelo? Se não gosta, não siga! Destilar ódio diz tanto mas tanto de si", referiram os fãs.

"Mesmo não se gostando se o quisermos dizer é sem ofensas, as pessoas são más, cada vez piores!"; "Excelente resposta. A educação infelizmente é algo que não agraciou muitas pessoas desde tenra idade.." e ainda:

"Há opiniões que só se dão se alguém pedir, e mesmo aí é bom lembrar que estamos a falar para alguém que nos pede opinião e não insultos.. Imagine se a minha opinião sobre o que mostra de si fosse: 'O seu ar de bruxa condiz com a língua'. São coisas que não se dizem", referiu ainda outro seguidor.

A luta de Zé Lopes contra o peso

O apresentador de 27 anos sempre lutou contra a balança e chegou a pesar 139 quilos. Numa partilha no Instagram, em 2024, o comunicador revelou o que o fez mudar de estilo de vida.

"Estava com pré-diabetes, com o colesterol elevadíssimo e com todos os meus valores totalmente descontrolados… Era um obeso mórbido, não há forma mais suave de o dizer. Ainda bem que agi a tempo!", confessou.

"Quando alterei todo o meu guarda-roupa, fiz questão de deixar algumas peças que anteriormente usava, para que não me esqueça onde nunca irei voltar… até porque passar do tamanho 4XL para o M orgulha-me muito!", fez questão de assumir aos seguidores.