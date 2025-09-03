Felipa Garnel dedicou-se às arrumações na terça-feira, 2 de setembro, acabando por cruzar-se com memórias antigas, fotografias que fizeram crescer as saudades de amigos que já partiram.

A antiga apresentadora de televisão deparou-se com uma fotografia de Emídio Rangel e Nicolau Breyner e não resistiu em partilhá-la publicamente. À imagem, que publicou na sua conta oficial de Instagram, juntou um texto através do qual realça o quanto estes dois homens tiveram um papel de enorme importância na sua vida profissional.

Eis abaixo as palavras sentidas de Felipa Garnel:

"Hoje dediquei parte do dia a arrumar fotografias. Tenho centenas, da época em que imprimíamos tudo porque o digital não era sequer uma miragem.

Demorei horas! Pus várias de parte, como se faz com as memórias importantes que guardamos em lugares especiais. Uma das imagens que mais gostei de rever foi esta, tirada no baptizado da minha filha Ana. Já lá vão 20 anos.

Não imaginam o que estes dois homens significam para mim. Foram as pessoas mais importantes da minha vida profissional, dois enormes amigos, dois mestres, dois faróis. Acho que em vida lhes mostrei e disse o quanto gostava deles. Aqui só venho reforçar como foram fundamentais não só para mim, mas para a arte de comunicar em Portugal.

O Emídio Rangel, um dos homens com maior visão que conheci, um líder ímpar, obstinado como só ele, tinha tanto de teimoso como de apaixonado pelo que fazia. Não aceitava um não porque tudo era possível. Até o impossível… Muitas vezes penso em como foi tão único, tão inimitável, tão deliciosamente à frente do seu tempo. Ninguém se comparava a ele, ainda que alguns quisessem ou tentassem…

O Nico foi quem, um dia, era eu ainda uma miúda, me convenceu a experimentar a televisão. Gostámos um do outro desde do primeiro minuto em que nos vimos e mantivemos esse sentimento, essa amizade indestrutível, durante anos e anos. Até ao fim. Era, na minha opinião, o Ator. Em drama, em comédia, no cinema, no teatro (menos porque não gostava de rotinas!) ou na televisão, Nicolau Breyner esbanjava talento. E bondade. Era mesmo um homem bom.

Que sorte a minha em tê-los tido na minha vida. Que sorte mesmo".

O ator Nicolau Breyner, recorde-se, morreu a 14 de março de 2016, aos 75 anos, na sequência de um ataque cardíaco.

Já Emídio Rangel morreu aos 66 anos, a 13 de agosto de 2014, de cancro da bexiga. Era jornalista, fundador da TSF e antigo diretor-geral da SIC e da RTP.

Nos comentários da sentida publicação de Felipa Garnel, foram vários os nomes conhecidos a juntarem-se à homenagem através das suas mensagens.

"Que sorte a tua, sim, Pipa! Dois génios, dois príncipes! Um beijinho", escreveu o ator José Raposo.

"Saudades", disse a apresentadora Bárbara Guimarães.

"Aiiiii. Aqueceste-me o coração, amiga... que fotografia linda, que palavras ainda mais bonitas. E o que eles gostavam de ti também. Fizeste o meu dia", declarou Ana Rangel.

