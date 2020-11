A viver em Portugal desde que era pequena, Paula Lobo Antunes não deixa de destacar algumas tradições do país onde nasceu. Ainda hoje, 26 de novembro, a atriz assinalou no Instagram o Dia de Ação de Graças, feriado comemorado nos EUA na quarta quinta-feira do mês de novembro.

"Dás graças porquê?", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece no meio da natureza com o companheiro, Jorge Corrula, e as duas filhas que têm em comum, Beatriz e Mel. Imagem que pode ver na publicação abaixo.

Recorde-se que Paula Lobo Antunes nasceu em Nova Iorque, EUA.

