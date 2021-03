Alice Alves foi o rosto escolhido pela TVI para no final de janeiro de 2021 substituir Iva Domingues na apresentação do 'Extra de Big Brother - Duplo Impacto'.

Desde então a apresentadora tem dado cartas como anfitriã do formato e brilhado com os looks que escolhe para todas as noites fazer companhia aos portugueses e revelar as novidades da casa mais vigiada do país.

Alice caracteriza-se por um estilo elegante e clássico mas sempre dentro das novas tendências. Espreite a galeria para ver os melhores look de Alice Alves como apresentadora do 'BB'.

