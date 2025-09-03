Já sabe quem é a famosa que está na fotografia? Foi Zendaya quem publicou na sua página de Instagram o retrato antigo, recordando os tempos em que era criança.

A protagonista da série 'Euphoria' completou 29 anos na segunda-feira, dia 1 de setembro, e fez questão de assinalar a data juntos dos seguidores, e com um 'miminho' da infância.

"Passo por aqui para dizer que estou muito grata por mais um ano de vida e por todos vocês que o tornaram tão lindo. Muito obrigada por todo o carinho e bons desejos... como sempre, aqui está (o último ano oficial dos meus vinte anos, literalmente) 29", pode ler-se na legenda da imagem antiga que atriz quis destacar na rede social, surgindo num momento divertido enquanto andava num carrossel para crianças.

Logo após publicar a fotografia na rede social, como seria de esperar, Zendaya foi muito acarinhada por colegas, amigos e fãs, entre eles famosos. Veja abaixo:

Mas esta não foi a primeira vez que a atriz publicou na sua página de Instagram imagens antigas captadas na infância para assinalar o aniversário. Veja na galeria este e outros registos fotográficos.

Os projetos profissionais que estão quase a chegar, o início da relação com Tom Holland e a revelação do noivado

Zendaya tem vindo a dar cada vez mais passos no mundo da representação e o próximo ano promete no que à vida profissional diz respeito. Além da terceira temporada da série 'Euphoria', da HBO, onde dá vida a Rue, é ainda uma das estrelas que integram o elenco do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', com estreia marcada para o próximo ano, e está no filme 'The Odyssey' (de Christopher Nolan), que também vai chegar aos cinemas em 2026.

A atriz está numa relação com o também ator Tom Holland, que dá vida a Peter Parker no filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'. O casal confirmou em janeiro que está noivo, depois de Zendaya ter aparecido nos Globos de Ouro deste ano a exibir um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda.

Mas a cerimónia ainda não está a ser planeada, pelo menos foi o que deu a entender o estilista da atriz, Law Roach, em conversa com o E! News em julho. "O processo ainda nem começou." Além disso, a artista acrescentou que está "a trabalhar em muito filmes". "São tantos filmes, por isso temos tempo. Temos muito tempo", afirmou.

Na altura em que começaram a falar do noivado de Zendaya e Tom Holland na imprensa internacional, uma fonte falou com a People e contou que "todas as pessoas próximas" do casal "sabiam que o noivado ia acontecer", mas não sabiam quando.

"Ele sempre foi louco por ela. Sempre soube que ela era a pessoa certa. Eles têm algo muito especial", observou ainda a fonte, revelando que a notícia foi partilhada com os amigos perto da Passagem de Ano.

"Eles vão apenas aproveitar as coisas por enquanto e não vão apressar o casamento. Ambos estão ocupados com projetos profissionais", comentou ainda a fonte, referindo-se à realização da cerimónia.

Os atores - que interpretam o casal Peter Parker e Michelle Jones (MJ) nos filmes do Homem-Aranha - disseram durante muitos anos que eram apenas amigos. No entanto, poucos meses depois dos seus personagens se terem beijado pela primeira vez no filme 'Homem-Aranha: Longe De Casa', de 2019, Zendaya e Tom Holland foram apanhados a beijarem-se num carro, em julho de 2021. E foi desta forma que - para alegria dos fãs - foi confirmado o romance fora do grande ecrã.

Em setembro daquele ano, os artistas oficializaram a relação no Instagram, onde Tom Holland publicou uma selfie de ambos para celebrar o 25.º aniversário de Zendaya.

