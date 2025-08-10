A demonstração de amor de Dustin Hoffman e Lisa não deixa ninguém ficar indiferente. O casal foi fotografado em Santa Monica, na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, e o amor que os une não passou, de todo, despercebido aos olhos da imprensa internacional.
O ator completou 88 anos no dia 8 de agosto e celebrou a data com a família no restaurante italiano Giorgio Baldi. Sorridente e de mão dada com a mulher Lisa, de 70 anos, foi assim que o artista foi visto à saída do estabelecimento.
No que ao look diz respeito, Dustin Hoffman usou na ocasião uma camisola preta com fecho por cima de uma camisa branca, que combinou com calças e ténis escuros.
Por sua vez, Lisa optou por um visual com um toque 'chique', composto por blazer creme combinado com uma blusa - com padrão floral e decotada - e ainda uma saia longa azul-marinho.
O casamento de Dustin Hoffman e Lisa
Dustin Hoffman e Lisa, recorde-se, são pais das filhas Rebecca e Alexandra e dos filhos Maxwell e Jacob. O casal tem ainda quatro netos.
O ator é também pai de Jenna Byrne e da enteada Karina Hoffman-Birkhead, que são fruto do casamento de 11 anos com a ex-colega de elenco em 'Papillon', Anne Byrne, de quem se divorciou em 1980.
No dia 12 de outubro de 2024, Dustin Hoffman e Lisa comemoraram 44 anos de casamento.
A fundadora da Lisa Hoffman Beauty tinha 10 anos quando conheceu o ator, que na altura tinha 27 anos, corria o ano de 1964. Na altura, a mãe do artista, Lilian, era amiga da avó de Lisa.
"Naquele dia eu disse: 'Espero que ele espere por mim porque quero casar-me com ele." Voltaram a encontrar-se quando Lisa tinha 22 anos e Dustin tinha 38, no funeral da sua avó.
"Trabalhamos muito [no nosso casamento]. Eu sabia que acabaria com o Dusty e que minha vida seria viajar com ele", partilhou Lisa com a revista Closer em 2017.
Em conversa com o Radar Online, cita o Daily Mail, uma fonte contou sobre o casal: "A Lisa apoiou-o sempre, e ele teve que seguir uma série de regras rígidas para mantê-la satisfeita. É como se ela nunca o perdesse de vista. E se ele estiver no set, tem de lhe ligar de hora a hora, e é melhor chegar a casa a tempo do jantar."
Aos 88 anos, o ator Dustin Hoffman tem uma carreira no mundo da representação de mais de seis décadas. Em 1980 e 1989 conquistou dois Óscares de Melhor Ator pelos papéis em 'Kramer contra Kramer' e 'Rain Man - Encontro de Irmãos'.
