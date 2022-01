No meio da polémica que surgiu depois de Iñaki Urdangarín ser fotografado de mãos dadas com uma colega de trabalho, a advogada Ainhoa Armentia, esta foi vista com boa disposição.

Imagens publicadas pela revista Hola mostram Armentia a sorrir durante o fim de semana, na cidade de Vitória, na véspera de ser anunciado o divórcio de Iñaki Urdangarín com a infanta Cristina.

As imagens da traição foram publicadas pela revista Lectures na passada semana e vieram colocar um ponto final no casamento de 24 anos do ex-desportista e da filha do rei Juan Carlos.

Iñaki Urdangarín foi visto em público logo após a publicação das fotografias. Já a infanta Cristina permanece resguardada, depois de uns dias passados em Madrid junto da mãe, rainha emérita Sofía.

Leia Também: Por onde e com quem tem estado a infanta Cristina durante a polémica?