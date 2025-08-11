Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, conversou com os jornalistas horas depois de ter sido expulso do 'Big Brother Verão'. O bombeiro sapador de Braga abandonou o reality show por decisão do público na noite de domingo, 10 de agosto, e esta segunda-feira aceitou dar uma entrevista na qual fez o balanço da participação no programa da TVI.

Eduardo Ferreira entrou em "desvantagem" no jogo

Eduardo Ferreira assumiu estar "cansado" nestas primeiras horas fora do jogo e explicou que, na sua opinião, o programa exige uma grande capacidade mental.

"É um desgaste muito, muito grande. Tem que se ter uma capacidade mental... Ui. Mas estou cansado também de ontem, não descansei muito, vim quase direto para aqui", referiu o bombeiro sapador, que antes de conversar com os jornalistas esteve em direto no programa 'Dois às 10'.

Apesar do cansaço, Eduardo mostrou-se satisfeito com o feedback que tem recebido da sua participação e realçou que a receção "positiva" de quem o viu no programa.

"Está a ser positivo. É lógico que não posso agradar toda a gente, mas está a ser positivo. Isso é muito bom. É normal haver algumas críticas, mas faz parte. O Ronaldo que é o Ronaldo não agrada a toda a gente, não é?", brincou.

O grande objetivo do herdeiro surpresa de Marco Paulo era conseguir mostrar-se ao público português, para tal entrou no 'BB Verão' "sem esquemas".

"Fui eu próprio. [...] Podia mostrar mais. Ao início, quando eu cheguei, claro que não estava habituado àquelas câmaras, ao pessoal. Como eu dizia, àqueles tubarões de reality shows. Aos bocadinhos, fui conquistando o meu espaço, fui-me mostrando", notou.

Eduardo optou por não entrar em discussões e nas constantes 'guerras' que têm marcado esta edição do 'Big Brother'. "Eu não metia nas confusões", disse, sendo questionado em seguida se este terá sido um dos motivos que levou a que ontem fosse escolhido para abandonar o jogo.

"Eu parti logo em desvantagem por entrar três semanas depois. E o pessoal lá dentro já começa a ter os seus fãs cá fora. Eu entrei sem nada, não conhecia ninguém, numa experiência totalmente nova. Muita gente lá dentro disse, se tu tens entrado de início, se calhar, tinhas potencial para chegar à final", respondeu, convicto de que não terá sido a sua posição pouco aguerrida a ditar a expulsão.

A verdadeira razão para ter entrado mais tarde no 'BB Verão'

Eduardo Ferreira foi desde sempre apontado como um possível concorrente do 'Big Brother Verão'. Ainda antes de o programa ter sido anunciado oficialmente pela TVI, já se falava na possibilidade de o ver entre o leque de participantes. Porém, só apareceu três semanas depois da estreia.

Questionado sobre a razão que o levou a não entrar no início do programa, explicou:

"Não entrei [no início] porque a minha família não queria, eu via que não me estavam a apoiar, foi mais por isso. Mas depois quando voltaram a contactar-me, algo me dizia que eu tinha de entrar para mostrar quem eu era, para acabar com estas especulações e ainda bem que entrei - para mostrar realmente quem eu sou. Estou muito contente por ter entrado."

Dudu chegou mesmo a admitir que as pessoas tinham de si "uma imagem errada". "Nem todas, mas algumas pessoas deviam ter. A dar uma entrevista, eu posso falar o que eu quero e a pessoa pode dizer, ele consegue disfarçar numa entrevista. Mas 24 horas sob 24 horas não se consegue disfarçar."

Muito se falou sobre o cachê que Eduardo Ferreira estaria a receber no 'BB Verão', com a imprensa cor de rosa a avançar com valores entre os 4 e os 7 mil euros por semana, contudo este assegura que não foi o dinheiro que o convenceu a dar o 'sim' à TVI.

"Nada disso [não entrei por dinheiro]. O dinheiro, como eu costumo dizer, muita gente havia de trabalhar no meu trabalho, bastava uma semana, para verem que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é nada. Nós estamos aqui, caímos para o lado e morremos e deixámos tudo. Aparece uma doença... Nós temos é que gozar a vida, isso sim."

Já dentro do jogo, foram as saudades do filho a maior das dificuldades. Durante os 20 dias passado na casa mais vigiada do país, Dudu admitiu ter chorado algumas vezes com saudades de Valentim, de seis anos.

As críticas por ser bombeiro e não trabalhar em época de incêndios

A região de Braga tem sido bastante fustigada pelos incêndios, facto que levou a que Eduardo Ferreira fosse duramente criticado por ter escolhido estar dentro de um programa de televisão e não a trabalhar no combate ao fogo.

"Achei isso tão mau. Achei quem fez isto tão ridículo. Nós bombeiros temos direito a férias. Independentemente de tudo, eu por acaso estava de férias do dia 15 a 31 de julho, independentemente de entrar ou não no programa. Nem sabia que o país estava assim. Os meus colegas estão de férias neste momento. Há colegas que não estão de férias. Faz parte", notou.

"Achei tão triste pegarem nisso. Durante estes 14 anos em que sou bombeiro, não dizem o que já fiz pela cidade", lamentou ainda.

Eduardo já teve, contudo, oportunidade de ligar ao comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga, onde trabalha, e recebeu feedback positivo.

"Como é lógico, os incêndios são um dos trabalhos que mais estão à vista de toda a gente, mas são 1% daquilo que fazemos. E eu já tive a oportunidade de ligar ao meu comandante. Ele está orgulhoso. O batalhão está orgulhoso daquilo que eu fiz. E é isso que eu quero. Brevemente vou voltar à minha missão, que é isso que eu vou fazer outra vez. Vou voltar à minha missão, estar ao serviço dos sapadores."

Eduardo esclareceu ainda que após o período de férias, colocou licença sem vencimento para estar no 'BB Verão' e lhe foi dito imediatamente que sim, uma vez que se tratava "de uma experiência".

Voltaria Eduardo a entrar num reality show?

Apesar de assumir que quer, para já, conseguir voltar ao trabalho e ao anonimato, Eduardo Ferreira assume que voltaria a participar nu formato semelhante.

"Não sei [se aceitaria um novo convite], tenho que ver, mas quase 99,9% que entrava. Entrava para dar mais um bocadinho de mim ainda, só me comecei a mostrar ao fim de quase uma semana", explicou o bombeiro, que diz nunca ter tido antes o sonho de participar num programa semelhante.

"Não vamos estar com hipocrisia. Toda a gente fala de mim porque eu sou o herdeiro do Marco Paulo"

Eduardo Ferreira recordou Marco Paulo, o dia em que se conheceram e o tempo que passaram juntos na curva da vida, imagens que foram transmitidas na gala de ontem do 'BB Verão'. Um momento de introspeção que, confessou, lhe "custou" recordar.

"Custou [falar sobre o Marco Paulo]. Custou porque não vejo respeitarem o Marco Paulo, a história dele. Isso deixa-me um bocadinho triste. Acho que o Marco Paulo devia ser mais respeitado. Nas conversas que tinha com o Marco, o próprio dizia: honrar o nome dele e gritar bem alto, para o ouvirem lá em cima. Ouvir certas coisas que falam, e nas quais me envolvem, deixa-me um bocadinho triste. Acho que o Marco Paulo não merecia isso, nem eu", disse.

"Fico é triste como é que ainda há pessoas que dizem que eu estou a denegrir o nome do Marco Paulo", lamentou, comentando em seguida as acusações de quem diz estar a aproveitar-se do nome do famoso cantor para tornar-se conhecido.

Em resposta às críticas por ter entrado no 'BB' dizendo que ali estava por ser "o herdeiro surpresa de Marco Paulo", atirou:

"Mas é lógico. Se estou aqui, é porquê? Não vamos estar aqui com hipocrisia. Fiquei conhecido porquê? É pelo Marco. Toda a gente fala de mim porque eu sou o herdeiro do Marco Paulo. Isso não tem mal nenhum. Ele deixou-me isto e não tem mal, não é? Eu não tenho vergonha. Só estou aqui hoje porque sou o herdeiro do Marco Paulo. Se não, nunca na vida estava aqui, vamos ser sinceros nisso".

Os detalhes da reunião com os restantes herdeiros

Eduardo Ferreira e o seu advogado reuniram-se recentemente com os restantes herdeiros de Marco Paulo, o afilhado (Marquinho) e o amigo de longa data do cantor (Toni), para chegarem a acordo relativamente á divisão dos bens.

Marco Paulo, recorde-se, deixou um segundo testamento que Marquinho e Toni não conheciam e onde surge o nome de Eduardo Ferreira. No primeiro, que terá lido dias antes de morrer, a 24 de outubro, o afilhado e o melhor amigo de Marco Paulo (Toni) herdavam a totalidade da sua fortuna. Já no segundo, Marquinho e o pai herdam 45%, cada um, e Eduardo Ferreira 10%.

Relativamente ao processo de divisão de bens, que faz com que quase um ano depois da morte de Marco Paulo ainda não tenha recebido qualquer valor da herança, Dudu referiu que tudo se está "a resolver aos bocadinhos".

"Aos bocadinhos vamos lá. Vamos chegar todos a um consenso e vamos chegar lá", disse.

A respeito da recente reunião com os restantes herdeiros, Eduardo Ferreira contou: "Correu bem, tranquilo. Correu bem. Agora tenho que falar com o advogado, que entretanto também entrei [no 'BB Verão'] e não sei de nada".

"Quando sair daqui, hoje, amanhã e depois de amanhã vou-me desligar um bocadinho de tudo, do telefone. Vou-me dedicar à minha família e depois sim vou ligar ao advogado, saber como é que foi, como é que não foi.

Mas foi uma reunião tranquila e produtiva. Gostei", contou.

Sobre a relação com Marquinho e Toni, que segundo se diz não ficaram muito satisfeitos com o facto de Dudu também ser herdeiro de Marco Paulo, este assegurou que existe "paz" entre todos.

"Falámos bem, tranquilos, não houve discussões, não houve nada. Foi muito tranquilo", esclareceu, por fim, referindo-se ainda ao encontro recente que tiveram.