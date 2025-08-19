O silêncio da família Aveiro em relação ao noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez mantém-se. No entanto, as publicações nas redes sociais não deixaram de ser feitas.

No domingo, dia 17 de agosto, Dolores Aveiro recorreu à sua página de Instagram para deixar a típica mensagem a desejar "boa sorte" ao clube do seu coração, o Sporting.

"Boa sorte para o nosso bicampeão Sporting clube de Portugal", escreveu na legenda de uma nova fotografia que publicou na rede social e onde surge com uma camisola dos leões, que acabaram por vencer frente ao Arouca.

E não ficou por aqui. Além do constante apoio ao clube do coração, Dolores Aveiro também faz questão de manter-se ao lado do filho Cristiano Ronaldo em todos os jogos em que este participa.

Ainda na manhã desta terça-feira, a matriarca da família Aveiro voltou a recorrer ao Instagram para desejar "boa sorte" ao Al Nassr, clube onde CR7 se mantém. "Estamos juntos", acrescentou Dolores Aveiro que acompanha a partilha com uma fotografia em que aparece ao lado de uma estatua do filho.

Apesar de continuar ativa na sua página no Instagram, Dolores Aveiro ainda não se manifestou sobre o noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Foi no início da semana passada que Georgina contou ao mundo que disse "sim" a Cristiano Ronaldo, tendo exibido um vistoso anel.