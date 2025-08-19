O silêncio da família Aveiro em relação ao noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez mantém-se. No entanto, as publicações nas redes sociais não deixaram de ser feitas.
No domingo, dia 17 de agosto, Dolores Aveiro recorreu à sua página de Instagram para deixar a típica mensagem a desejar "boa sorte" ao clube do seu coração, o Sporting.
"Boa sorte para o nosso bicampeão Sporting clube de Portugal", escreveu na legenda de uma nova fotografia que publicou na rede social e onde surge com uma camisola dos leões, que acabaram por vencer frente ao Arouca.
E não ficou por aqui. Além do constante apoio ao clube do coração, Dolores Aveiro também faz questão de manter-se ao lado do filho Cristiano Ronaldo em todos os jogos em que este participa.
Ainda na manhã desta terça-feira, a matriarca da família Aveiro voltou a recorrer ao Instagram para desejar "boa sorte" ao Al Nassr, clube onde CR7 se mantém. "Estamos juntos", acrescentou Dolores Aveiro que acompanha a partilha com uma fotografia em que aparece ao lado de uma estatua do filho.
Apesar de continuar ativa na sua página no Instagram, Dolores Aveiro ainda não se manifestou sobre o noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.
Foi no início da semana passada que Georgina contou ao mundo que disse "sim" a Cristiano Ronaldo, tendo exibido um vistoso anel.
Na altura, como o Fama ao Minuto deu conta, a família de CR7 não se manifestou, como seria de esperar.
Katia Aveiro só meteu um 'gosto' na publicação e Alicia Aveiro, filha de Hugo (irmão de CR), foi a única que comentou "a boda do século".
Entretanto, foram revelado novos detalhes sobre o noivado do ano. Um jornalista espanhol contou no programa de televisão 'D Corazón', da TVE: "Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo."
O local da cerimónia deverá ser em Portugal, como adiantou ainda o jornalista.
