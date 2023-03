Dolores Aveiro não quis deixar passar o aniversário da sua 'cara-metade'.

No Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia tirada no Santuário de Fátima, onde surge ao lado do namorado.

"Parabéns, Andrade, que tenhas um dia muito feliz e que contes muitos mais", escreveu Dolores na legenda.

Leia Também: Dolores Aveiro encanta com nova foto ao lado do filho Cristiano Ronaldo