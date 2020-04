Hoje é um dia de teste para Nuno Santos. Este domingo, dia 26, estreia o reality show 'Big Brother 2020', uma das grandes apostas da TVI na luta pelas audiências. Na sua conta de Instagram, o diretor de programas da TVI recordou um encontro que teve com o treinador português José Mourinho, com quem aprendeu uma lição.

"Há uns anos, numa das suas primeiras vidas fora de Portugal, o meu amigo José Mourinho foi confrontado, durante uma fase difícil, com a ideia que estava sob pressão. Nunca me esqueci da resposta: 'Pressão?! Pressão têm milhares de pessoas no mundo, pressão têm os pais que não têm dinheiro para comprarem comida para os filhos. Isso é pressão, não o futebol'. Nem a televisão, já agora. É sempre bom vermos a vida em perspetiva e aqui sabemos bem o largo caminho que temos pela frente", notou.

