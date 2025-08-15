Teresa Caeiro, antiga deputada do CDS, morreu esta quinta-feira, dia 14 e agosto, aos 56 anos, conforme avançado pelo jornal Expresso.

Esta partida foi lamentada por várias figuras públicas através de inúmeras homenagens nas redes sociais como poderá ver a seguir.

Bárbara Guimarães

Na sua página de Instagram, a apresentadora, de 52 anos, partilhou uma fotografia na qual posa com a antiga deputada.

"Tegui… Não consigo acreditar. Não! A tua Barbarella está devastada. Liguei-te para saber que não era verdade e na tua última mensagem está esta foto que enviaste onde dizes 'que giras! Adoro esta foto Vamos almoçar?' E agora… Eu sei que te vou encontrar. Encontrar essa miúda mais gira e mais do que tudo", realçou numa sentido texto.

Rita Salema

Já a atriz Rita Salema optou por destacar um retrato no qual se lê: "Querida Teresa, obrigada. Doçura, simpatia, inteligência e generosidade. Muitos beijinhos".

Leonor Poeiras

A antiga apresentadora da TVI também não ficou indiferente à morte de Teresa Caeiro. Publicando uma imagem da antiga deputada, ainda em funções, esta referiu:

"Teresa Caeiro deixou-nos hoje esta mulher tão querida e tão especial. Que notícia tão triste... Eu gostava muito da Teresa, vou gostar sempre. inteligentíssima, divertidíssima, linda e cheia de bondade", escreveu.

Herman José

Já o humorista Herman José relembrou uma entrevista que fez a Teresa Caeiro na RTP1.

"Teresa Caeiro 1969-2025 Amiga, encantadora, coerente, informada, doce. Partida muito triste".

João Baião

O apresentador João Baião, mesmo de férias, fez também uma publicação dedicada a Teresa Caeiro.

"Minha querida e doce Tegui! Triste! Muito triste!", notou numa publicação.

A antiga deputada do CDS, que assumiu também o papel de vice-presidente da Assembleia da República entre 2011 e 2019, tinha-se desfiliado do partido há três semanas, manifestando desacordo com o caminho que a liderança do partido estava a seguir.

Teresa Caeiro foi eleita deputada pela primeira vez em 2002 e, no ano seguinte, integrou o Executivo de Durão Barroso como secretária de Estado da Segurança Social, e, posteriormente, o de Pedro Santana Lopes.

Após sair do Parlamento trabalhou como jurista na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Até ao momento ainda não foram conhecidas as causas da morte.