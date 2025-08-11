Maria Botelho Moniz vive uma fase muito feliz da sua vida. Para além de estar plena a nível pessoal, com o filho - o pequeno Vicente - a preencher os seus dias com alegria e amor, também a nível profissional encontra-se no melhor momento, uma vez que continua a viver um dos seus maiores sonhos: ser apresentadora do 'Big Brother', neste caso, da atual edição de verão.

O trabalho da comunicadora, de 41 anos, tem vindo a ser alvo de diversos elogios, quer pela forma como conduz as galas, os 'Extras' e lida com os concorrentes, quer pela maneira doce com que trata os apoiantes e respetivos familiares em estúdios.

Mas os elogios não se ficam por aqui. Também a elegância e a beleza da apresentadora têm sido muito elogiadas pelos admiradores das rede sociais, sobretudo na sua página de Instagram.

Este domingo, dia 10 de agosto, o visual que Maria Botelho Moniz usou para apresentar mais uma gala do reality show da TVI não passou despercebido. Para a ocasião, esta brilhou com um vestido em tons de creme, fluído, do Atelier Prata, que lhe conferiu um estilo de 'deusa grega'. A peça foi conjugada com umas sandálias da marca Steve Maden e joias Swarovski.

Os comentários elogiosos não tardaram em aparecer. O primeiro partiu do companheiro, o piloto Pedro Bianchi Prata que escreveu "linda". "Lindíssima Maria! Muito elegante! Gosto muito do seu trabalho, sinceridade e a gratidão que transborda por ter essa oportunidade! Mais do que merecida! Voa Maria! Vais longe!", referiu ainda uma admiradores.

Poderá ver o visual completo nas imagens na galeria.

"Não me falta nada, por mim está feito"

Numa entrevista que deu ao colega Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', Maria Botelho Moniz assumiu-se completa e satisfeita com todas as áreas da sua vida.

"Não me falta nada, por mim está feito. Tenho a família que sempre sonhei, tenho o trabalho que sempre sonhei, os melhores amigos do mundo, os melhores colegas, uma família maravilhosa, por mim está bom", realçou.

Nesta mesma conversa, a comunicadora falou ainda do sonho de voltar a ser mãe e dar um irmão ao pequeno Vicente, de um ano. Esta espera aumentar a família antes de subir ao altar com Pedro Bianchi Prata.