Foi no dia 24 de fevereiro de 1981, pelas 11h (hora local), que foi anunciado oficialmente o noivado do então príncipe Carlos e da princesa Diana, há 44 anos.

"É com grande prazer que a rainha e o duque de Edimburgo anunciam o noivado do amado filho, o príncipe de Gales, com Lady Diana Spencer, filha do Conde Spencer e da Sra. Shand Kydd", podia ler-se no comunicado.

A People recorda ainda que no dia em que a casa real anunciou que os príncipes iam casar, depois de seis meses de namoro, Carlos e Diana foram entrevistados pela BBC no Palácio de Buckingham. O filho de Isabel II mostrou-se "encantado e surpreendido" por a então futura mulher estar preparada para tal passo. Por sua vez, Diana destacou aquele que viria a ser o seu futuro marido como "incrível".

Ainda assim, nessa altura, os olhos não deixaram de ser postos no anel de noivado que Carlos deu a Diana, que se veio a tornar numa peça icónica de safira e diamantes.

A descrição do anel de noivado de Diana, que quebrou a tradição

A revista lembra que muitos membros da família real têm por hábito reaproveitar pedras preciosas dos seus antepassados para criar anéis de noivado únicos. O príncipe Philip, por exemplo, usou diamantes de uma tiara que pertencia à sua mãe, a princesa Alice da Grécia, para o anel de noivado que ofereceu a Isabel II em 1947. Por sua vez, mais recentemente, o príncipe Harry, filho mais novo de Diana, usou duas pedras preciosas da coleção pessoal de joias da mãe para criar o anel de noivado da agora mulher, Meghan Markle.

Mas na altura em que o então príncipe Carlos decidiu ajoelhar-se para pedir a princesa Diana em casamento esta 'tradição' não se manteve. Carlos optou por escolher uma joia de catálogo da joelharia Garrard. E, por isso, não era uma peça única e outras pessoas podiam comprá-lo.

O anel, que se tornou icónico, é uma peça com uma safira de 12 quilates em ouro branco de 18 quilates e rodeado em 14 diamantes (zircónia). Foi avaliado em 37.500 dólares (mais de 30 mil euros).

De acordo com a Garrard, apesar de o anel não ter sido feito à medida, o design fazia lembrar um alfinete que o príncipe Alberto encomendou para a então futura noiva, a rainha Vitória, em 1840. Tratava-se de uma peça com uma grande safira rodeada de 12 diamantes e cravejada em ouro. E esta peça foi usada pela rainha Vitória no dia do seu casamento. Após a sua morte, em 1901, este alfinete foi considerado herança da coroa. Isabel II acabou por usá-lo várias vezes durante o seu reinado.

Assim sendo, Carlos escolheu o referido anel para oferecer a Diana uma vez que o mesmo o fazia lembrar o alfinete que a sua mãe e avó usavam.

O casamento e o divórcio de Carlos e Diana

Foi depois no dia 29 de julho de 1981 que o então príncipe Carlos e Diana casaram-se numa cerimónia que foi acompanhada por 750 milhões de pessoas em todo mundo, com cerca de 3.500 convidados.

O enlace deu-se na Catedral de São Paulo, em Londres, como era desejo do herdeiro ao trono britânico - que colocou de lado a Abadia de Westminster, local onde normalmente acontecem as cerimónias mais importantes da família real britânica.