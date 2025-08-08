Helena Costa, atriz e criadora de conteúdos digitais, partilhou no podcast da SIC Notícias e do Expresso, 'Tenho cancro. E depois?', apresentado por Sara Tainha, a sua jornada de vida depois de descobrir que tinha a doença com apenas 38 anos.

A artista tem duas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, que tinha apenas um ano e meio de vida quando a mãe recebeu o diagnóstico. E foi isso que mais lhe custou durante toda a jornada.

O saber da doença foi "assustador" e ainda hoje sente "uma aversão" com a palavra cancro.

"O medo que a doença volte é real por isso temos que ter um estilo de vida saudável. Isso acabou por me tornar mais alerta para conseguir estar aqui muitos mais anos."

Como surgiu o diagnóstico?

Helena estava a trabalhar na representação, numa novela, quando começou a sentir um sintoma que a colocou em alerta.

"Tinha um estilo de vida normal, tinha sido mãe há pouco tempo e estava a fazer uma novela. Sentia uma pieira ao respirar, a pneumologista disse que era asma". Mais tarde, "a médica viu a TAC e viu uma bolinha [...] na broncoscopia vem o diagnóstico de tumor carcinoide" (um cancro que não está relacionado com o consumo de tabaco).

As filhas Maria do Mar e Mercedes eram o que a preocupava

Para a atriz, as filhas gémeas eram o que mais a preocupava já que tinham apenas um ano e meio quando surgiu o diagnóstico.

"As minhas filhas eram a única coisa que me importava. Saber que podia ter ali um prazo e que elas iam crescer sem uma mãe. Viver com um prazo era mau, isso preocupava-me. Era das coisas mais dolorosas porque ninguém vai gostar tanto delas como eu."

A atriz contou com o apoio de três pessoas essenciais. O marido da altura, o empresário Frederico Formigal, com quem casou em 2018, a irmã e a melhor amiga, a atriz Mariana Monteiro.

A mudança na vida de Helena Costa: A separação e o afastamento das novelas

Depois da cirurgia, Helena ainda levou um tempo a recuperar. Mas passado a pior parte, sentiu que tinha que mudar de vida já que era urgente ser feliz.

"De repente percebemos que a vida é finita e que não há tempo a perder. E que pode ser mais cedo, o tempo passa a correr. Mudei muita coisa na minha vida e percebi que vou viver para ser feliz. Vou viver para estar feliz.

Foi aqui que tomei várias decisões, mudei a minha vida de pernas para o ar. Não me posso queixar de muito mas na altura fez-me sentido separar-me, fez-me sentido comprar a minha própria casa, fazer as coisas com as miúdas à minha maneira. [...] A doença pode ter sido impulsionadora da separação mas as coisas não estavam muito bem. Fez-me não perder tempo.

Para além da vida pessoal, a vida profissional também sofreu uma mudança. Helena afastou-se das novelas já que exigem uma carga horária muito grande e ela queria ter tempo de qualidade com as filhas.

"Nunca mais quis fazer novela porque a novela ocupa muito tempo, das oito da manhã às nove da noite, mais uma hora para cada lado. Muitas horas sem ver as minhas filhas, sem ter férias. De segunda a sexta, é muito tempo. São mais de 12 horas por dia, trabalhamos para outros, a fazer o que os outros querem e eu não quero isso, quero ser eu. [...] Ganhei forças para fazer outras coisas", revelou Helena Costa.

