Depois de ter surgido com um arrojado vestido de noiva, desenhado por Virgil Abloh, na passadeira vermelha da Met Gala, Kylie Jenner voltou a apostar no estilo nupcial para a 'after party' do evento.

Esta terça-feira, deu a conhecer nas redes sociais o segundo vestido da noite: um modelito justo ao corpo, que evidenciava as suas curvas, com detalhes em tule nas mangas e decote.

O segundo visual é também da autoria de Virgil Abloh, criador da marca Off-White, que morreu em novembro do ano passado.

