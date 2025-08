Este sábado, dia 2 de agosto, Brooklyn Beckham, filho de David e Victoria Beckham, renovou os votos de casamento com Nicola Peltz, com quem está casado há três anos. O jovem continua de costas viradas para a família.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz disseram o 'sim'... outra vez. O casal renovou os seus votos de casamento numa cerimónia que aconteceu este sábado, dia 2 de agosto, conforme avança a revista People. "O evento serviu para homenagear o amor e o compromisso que construíram juntos ao longo dos anos e para criar memórias que ficarão com eles para sempre", notou uma fonte à publicação. Não se sabe se a família de Brooklyn esteve presente na ocasião, mas dado os mais recentes acontecimentos - que levaram a um afastamento do casal e dos Beckham - tudo indica que não. A história de amor de Brooklyn e Nicola O filho dos Beckham, de 26 anos, e a atriz, de 30, começaram a namorar em outubro de 2019, contudo, só tornaram a relação oficial em janeiro de 2020. Sete meses depois, Brooklyn pediu a namorada em casamento. Assim, dois anos após terem confirmado a sua relação no Instagram, o casal deu o nó numa bonita cerimónia que aconteceu a 9 de abril de 2022 em Palm Beach, na Florida, Estados Unidos. As desavenças com os pais Victoria e David Beckham Apesar da renovação de votos ter sido uma data feliz para Brooklyn, a verdade é que teve um sabor agridoce. Isto porque, atualmente, o jovem encontra-se de costas viradas para a família, neste caso, os pais David e Victoria Beckham. A zanga, segundo a imprensa internacional, começou em 2022, ainda no casamento de Brooklyn. Victoria era para desenhar o vestido da nora inicialmente, no entanto, esta acabou por eleger outro designer, dada a falta de tempo de Victoria.

Para além disso terá sido também Victoria a fazer a primeira dança no casamento em vez dos noivos, como manda a tradição, o que gerou desconforto.

As tensões aumentaram quando Romeo Beckham assumiu o namoro com a DJ Kim Turnbull, que já tinha namorado com Brooklyn (seu irmão), o que não lhe terá agradado. Ao que parece, a família inteira ficou do lado de Romeo, deixando de lado Brooklyn e Nicola. Os rumores começaram a ganhar cada vez mais força e no 50.º aniversário do ex-futebolista o casal nem marcou presença.

Neste momento, Kim e Romeo já não namoram, mas a distância entre a família mantém-se.