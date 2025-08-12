Brooklyn Beckham e Nicola Peltz renovaram os votos de casamento numa cerimónia íntima. A grande ausência foram os pais do noivo, David e Victoria Beckham, que souberam do evento pela imprensa.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz fizeram uma cerimónia de renovação de votos apenas três anos depois de se terem casado. Apesar do evento ter decorrido dia 2 de agosto, só agora os dois partilharam as imagens nas redes sociais. A cerimónia foi conduzida pelo pai da noiva, Nelson Peltz, de 80 anos. O vestido da modelo pertencia à mãe de Nicola, Claudia Heffner Peltz, ex-modelo e que o usou em 1985. A peça é um cai-cai com um corpete estruturado, mangas descaídas com flores, cintura marcada e uma saia que cai a direito. No cabelo a noiva usou uma tiara também com flores que combinava na perfeição com o vestido. Para a festa, a modelo mudou de roupa e escolheu um vestido azul da marca de alta costura, Dolce & Gabbana. Veja todas as fotos da cerimónia na nossa galeria. Numa recente entrevista, o cozinheiro falou sobre o momento especial para si. "Queríamos apenas uma experiência realmente linda - uma recordação realmente fofa. Para ser sincero, eu podia renovar os meus votos todos os dias com ela. Acho que a coisa mais importante que alguém pode fazer é encontrar aquela pessoa com quem vai passar o resto da vida. Isso definitivamente molda-te como pessoa. Sim, foi muito, muito fofo. Foi muito divertido", confessou.

E os Beckham?

Se o momento contou com a presença de toda a família de Nicola, da família de Brooklyn nem sinal. A verdade é que a relação com os pais, David e Victoria Beckham e ainda com os irmãos não é a melhor. Segundo a imprensa internacional, o ex-futebolista e a designer de moda souberam da cerimónia pela...imprensa!

O Daily Mail avança que a família do noivo nem sequer foi convidada para o evento e que ficaram tristes pelo sucedido.

"Este foi o golpe final para David e Victoria. Ver o Nelson (pai da noiva) a ter um papel tão crucial na cerimónia foi de partir o coração, especialmente para o David. Nenhum membro da família extensa de mais de 30 pessoas sabia do casamento ou foi convidado", afirmou uma fonte à publicação britânica.

Quem também está inconsolável são os avós de Brooklyn. "Os avós dele também estão devastados, pois Brooklyn sempre foi muito próximo deles. Parece cruel e rancoroso. Esta é uma família que sente que perdeu o seu filho precioso — e não vê como pode voltar atrás", confessa ainda a fonte.

Como começou a briga familiar?

A relação entre Nicola e a sogra Victoria não começou da melhor forma. Nos preparativos para o casamento as duas terão tido um desentendimento sobre o vestido da noiva já que a modelo optou por usar uma peça de outro designer que não Victoria.

Durante a festa de casamento houve também outro momento desconfortável. Um dos convidados musicais, Marc Anthony, terá referido que a "mulher mais linda da sala aquela noite" seria Victoria Beckham sendo esta a fazer a primeira dança da festa, o que não agradou a Nicola.

Depois de toda esta polémica ultrapassada, eis que Romeo Beckham, irmão de Brooklyn, começa a namorar com a DJ Kim Turnbull, que já tinha sido também namorada de Brooklyn, o que gerou desconforto na família.

A parti daí, a distância tomou conta da família e o cozinheiro nem marcou presença na festa de 50 anos do pai.