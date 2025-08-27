Foi ao lado da, diz, "alma gémea" que Cuca Roseta conversou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O casal esteve no 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, dia 27 de agosto, onde a cantora apresentou o novo namorado, Manu Rodrigues.

"Às vezes queremos muito uma coisa e focamos ali. Pesa um bocadinho os sonhos que os nossos pais têm para nós, que a sociedade exige. Queria um casamento para a vida toda porque foi isso que me foi dito desde sempre e foi isso que sempre sonhei, com um castelo. E o meu castelo caiu duas vezes", começou por desabafar a artista, que se divorciou de João Lapa.

"No meio da dor, de repente, nasce uma fénix. Depois da morte vem o renascimento, e desta vez veio uma fénix que é um presente de Deus. Acho que se deve lutar sempre até ao fim e ter a certeza absoluta. Posso dizer aos meus filhos que eu fiz tudo o que podia pela família, porque realmente valorizo muito a família. Mas não quer dizer que não tenha uma nova família", assegurou.

"A escolha não foi minha, foi um luto um bocado difícil. O próprio Manu tinha-se separado há mais tempo e também ele estava a sair de um luto. De repente, fomos levados um ao outro. Foi tudo tão natural, tão orgânico, tão fluído", contou de seguida.

No entanto, admite, inicialmente "lutou contra o sentimento" que tinha por Manu. E quando começaram a namorar, "sabia que era uma coisa séria".

"Não sou uma pessoa que facilmente me apaixono. Demoro bastante tempo e sou bastante desconfiada, se calhar por ser uma figura pública, mas também por ser muito espiritual. Sinto que foi uma surpresa boa. Primeiro não foi uma surpresa boa, foi uma morte, uma tempestade violenta e brusca de um sonho muito grande. De repente, foi a luz, um presente do divino que nunca pensei sequer merecer", destacou.

Ainda a recordar a separação, frisou: "Estive num lugar que foi difícil e, de repente, vem algo que nunca esperava."

"Dizia que era uma pessoa completamente independente, que ia criar os meus filhos e que ia ficar sozinha porque sou muito difícil de encontrar alguém. De repente, vem a minha alma gémea. O Manu e eu vivemos em espelho. Não são todos alma gémea. Sei que o Manu é a minha alma gémea e eu durante muito tempo procurei-a. Achei muitas vezes que tinha encontrado, não queria mais nada, e quando eu perdi a esperança, a vida trouxe-me mais", realçou.

Por sua vez, Manu comentou: "Ambos estávamos a sair de relações e vínhamos de um sítio muito puro, de amizade, de conversas não só sobre relações, mas também sobre ioga. Tudo aquilo que estávamos a viver era um bocadinho em espelho, como a Cuca disse. E acho que isso foi ótimo para nós. Tivemos o apoio um do outro sem sequer pedir. Aconteceu dessa forma."

"Abrimos o jogo completamente um com o outro e de uma forma pura, sem segunda intenções", acrescentou.

"A nossa relação é mesmo divina. Digo isto e não tenho vergonha de o dizer. Nós sabemos e somos nós que sabemos, porque os sinais chegaram a nós", afirmou ainda Cuca Roseta. "O que se passa aqui dentro é mesmo só uma coisa muito pura que começou de uma forma muito pura", comentou também.

Cuca Roseta e Manu Rodrigues conheceram-se pela primeira vez em 2018 num evento de ioga. Na altura, Manu tinha chegado dos EUA há pouco tempo e não conhecia bem Cuca como cantora.

"Não tenho muita conexão com a cantora, com a figura pública. Gosto dela precisamente por coisas que, se calhar, as pessoas não vêem. Ela é um diamante em que metade está em bruto e metade está polida. A maior parte das pessoas vê a parte polida dela. A parte da essência dela é o que dou mais valor e o que gosto mais. Talvez aquilo que eu me identifico mais com ela, na verdade", salientou Manu.

Cuca Roseta contou aos apresentadores que ainda não vivem juntos, isto porque, diz, "estão a ir devagar".

Já no que diz respeito ao ex-marido, a cantora explicou que este "voltou para trabalhar em Inglaterra" e que venderam a casa onde a filha sempre morou.

Neste momento, Cuca Roseta está a morar numa casa nova e a viver uma nova fase da sua vida. Veja aqui a presença de Cuca e Manu no 'Dois às 10'.

