E eis que mais uma vez Cristina Ferreira volta a surpreender os telespectadores com um início de programa no mínimo original. Esta segunda-feira foi feita uma homenagem à cultura da China, a propósito do novo ano chinês - o do rato - que ir-se-á celebrar em breve.

Cristina aproveitou a ocasião para se vestir a rigor com trajes típicos. Também Cláudio Ramos seguiu a mesma 'onda' divertido.

"Chegou o ano do rato", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua conta de Instagram.

Ora veja!

