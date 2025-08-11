Eis que chegaram ao fim as férias de Cristina Ferreira. A apresentadora está de regresso à televisão esta segunda-feira, dia 11 de agosto, conforme destacou numa partilha que fez ontem, em jeito de reflexão.
"Amanhã volto à televisão. A caixinha que me tornou 'vossa', há quem diga pública", referiu na legenda da publicação.
"Mas esta é a Cristina, sem glitter, sem a luzinha vermelha da câmara que a torna apresentadora. Feliz, sempre. Até amanhã", nota por fim, destacando uma fotografia na qual posa descontraída e ao natural, como raramente se vê.
As férias de sonho em Menorca
Foi em Menorca, uma ilha espanhola, que Cristina Ferreira conseguiu recarregar baterias (mas não só). O destino era novo para a comunicadora, pelo que os dias foram de descoberta e aventura. "Menorca pela primeira vez. Há algum tempo que queria conhecer a ilha", realçou numa partilha na mesma rede social.
Cristina Ferreira aproveitou ainda para mostrar aos seguidores os looks que usou pela no local, tendo sido muito elogiada pela sua elegância e sofisticação.
Palma de Maiorca e... Vila Nova de Mil Fontes
Antes de rumar a Espanha, Cristina Ferreira cumpriu uma tradição familiar, tendo passado férias em Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo. "Vila Nova de Mil Fontes. Há mais de 30 anos que é casa de férias, onde a água fria lava a alma, o rio corre na direção certa e a família se une em amor. Vamos muitos, numa só casa, a dormir em sofás e a desejar o sabor do peixe ali grelhado com salada", realçou numa partilha no Instagram.
"Fazemos tudo igual, todos os anos. Revisitamos as mesmas memórias e somos genuinamente felizes", garantiu.
Comentários