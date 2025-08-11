Eis que chegaram ao fim as férias de Cristina Ferreira. A apresentadora está de regresso à televisão esta segunda-feira, dia 11 de agosto, conforme destacou numa partilha que fez ontem, em jeito de reflexão.

"Amanhã volto à televisão. A caixinha que me tornou 'vossa', há quem diga pública", referiu na legenda da publicação.

"Mas esta é a Cristina, sem glitter, sem a luzinha vermelha da câmara que a torna apresentadora. Feliz, sempre. Até amanhã", nota por fim, destacando uma fotografia na qual posa descontraída e ao natural, como raramente se vê.

As férias de sonho em Menorca

Foi em Menorca, uma ilha espanhola, que Cristina Ferreira conseguiu recarregar baterias (mas não só). O destino era novo para a comunicadora, pelo que os dias foram de descoberta e aventura. "Menorca pela primeira vez. Há algum tempo que queria conhecer a ilha", realçou numa partilha na mesma rede social.