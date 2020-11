Cristina Ferreira sempre se mostrou bastante arrojada na escolha dos visuais e hoje não foi diferente, muito pelo contrário. Esta quinta-feira, dia 19, foi um dia marcante na carreira da apresentadora, uma vez que apresentou pela primeira vez o futuro da TVI na condição de diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

Para a ocasião optou por um look futurista, assim poderemos dizer. Conforme se pode ver pela publicação abaixo, a apresentadora escolheu um vestido todo em lantejoulas, conjugado com um casaco em tons de camel e ainda umas luvas - com o mesmo padrão do vestido.

O que achou desta combinação?

