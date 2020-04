'O Programa da Cristina' desta quarta-feira, dia 15, começou de forma diferente. Depois de uma noite de chuva intensa e trovoada, Cristina Ferreira contrariou o tempo cinzento e instalou um areal em estúdio.

A apresentadora confessa que uma das coisas que sente mais falta desde que foi implementada a medida de isolamento social é das idas à praia no verão. Como tal, vestiu-se a rigor para matar saudades desta sensação com um vestido vermelho estilo wrap com padrão às riscas. Peça que combinou com umas sandálias adornadas com búzios.

Ora veja.

