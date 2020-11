Esta quarta-feira é 'Dia de Cristina' e a apresentadora surpreendeu com a escolha de um visual mais discreto dos que normalmente usa.

Os espectadores estão habituados a ver a estrela da TVI brilhar com looks vistosos (e muitas vezes arrojados e excêntricos), mas hoje Cristina Ferreira optou por uma combinação mais casual.

Foi com uma camisola de malha roxa, com corte crop, calças de pinças pretas e stilettos pretos que surgiu no pequeno ecrã, deixando que as atenções se virassem para o cabelo repleto de caracóis.

O que achou desta escolha?

