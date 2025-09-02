Aos 52 anos, Cláudio Ramos vive a melhor fase da sua carreira profissional enquanto apresentador de televisão. O nível de vida que conseguiu conquistar com o seu esforço tem permitido ao comunicador conhecer alguns dos lugares mais bonitos do mundo. Contudo, houve um tempo em que as férias não eram passadas em destino paradisíacos, mas sim por cá.

Foi precisamente estes tempo que Cláudio Ramos lembrou através de uma partilha que fez esta terça-feira, dia 2 de setembro, na sua página de Instagram.

"Do tempo em que passava o verão em Villa Nova de Milfontes, levava um rolo de 24 fotografias e quando voltava esperava ansioso pela sua revelação.

Do tempo em que não tinha telemóvel. Usava o fax, o telefone fixo e acho que um bip. Do tempo em que não tinha carro. Fazia o caminho de autocarro. Do tempo em que ía com lanche para a praia para aproveitar o máximo de tempo e poupar dinheiro. Levava sandes de queijo, de atum com tomate, queijadas e bolos de arroz. Comprava sempre fruta na mercearia.

De manhã, ia ao ‘Pão, café & Companhia’ e comia torradas de pão caseiro barradas de manteiga e um sumo de laranja, com pedras de gelo à parte para não desperdiçar nada. Do tempo em que não comia bolas de Berlim todas as tardes na praia, porque acho que não havia, mas depois ao fim do dia quando voltava queimado do sol, com o corpo a arder e cheio de areia, comia dois croissants mistos com manteiga e um leite com chocolate na Mabi.

Antes de anoitecer, chegava a casa, tomava banho, vestia uma roupa fresca, metia uma camisola nas costas, que Vila Nova é ventosa à noite e ia dar um passeio. Esta imagem é do tempo quando sonhava ter lá uma casa. Olhava para as casas e pensava qual seria a minha. Desejava ter dinheiro para conseguir voltar porque, para mim, ir ali já era muito bom. No tempo de agora, ainda pensei comprar lá uma casa que me obrigasse a voltar sempre às mesmas ruas. Desisti, não tive tempo! Daquele tempo ficam-me as saudades dos caminhos que sei de cor e do gelado de Pana Cotta, que comia todas as noites e me sabia a canela.

Esta fotografia é do do tempo em que era sôfrego. Afinal, naquele tempo, havia ainda muito tempo. Estávamos em 1998. Tinha 25 anos. E tempo", completa.

Veja a publicação: