Noah Cruz esteve esta quinta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para falar publicamente sobre o processo de transição de género ao qual se submeteu há um ano, quando completou 18 anos.

Agora com 19 anos, o filho de Marta Cruz explica que nunca se sentiu bem no corpo com o qual nasceu. Na escola, cedo percebeu que se identificava mais com os rapazes, gostava de jogar à bola e de vestir roupas largas.

"Não me lembro se aos 12 ou 13 anos, mas eu já gostava de raparigas na altura e tinha muito medo de contar porque muita gente não gosta e eu não sabia como é que a minha família iria reagir. Então, eu nunca disse", contou.

Foi a mãe, Marta Cruz, quem um dia lhe disse numa viagem de carro: "quando quiseres, podes contar". "E eu disse, então pronto, está contado", respondeu na altura.

Apesar de a homossexualidade ter sido assumida logo no início da adolescência, Noah, que nasceu Yasmine, continuava a sentir-se incompleto. "Não gostava de me ver ao espelho, não gostava de ver o meu cabelo, as minhas roupas, não me sentia à vontade nem sequer nas relações que eu tinha", assumiu.

O momento em que disse à mãe que queria mudar de género

Marta Cruz foi convidada a acompanhar o filho numa consulta de psicologia e foi nesse momento que ficou a saber que este pretendia realizar a cirurgia de transição de género.

"A minha mãe sempre foi super aberta e super respeitosa comigo. Antes mesmo dessa consulta ela já sabia, porque qualquer coisa que eu pensava dizia mãe estou a sentir isto, estou a sentir aquilo. Ela dizia ok e tentava entender", disse Noah ao lembrar a reação da mãe ao saber da sua intenção.

"Sou muito grato porque tive abertura, tanto no meu meio de amigos como em casa para o fazer e se eu não tivesse em casa metade do processo tinha sido mais complicado."

Noah afirma que se reencontrou após a transição e que agora se sente completo.

"Fico muito feliz de conseguir olhar-me ao espelho e não chorar, não ter ataques de ansiedade", enalteceu, dando conta do quanto se sente agora feliz no corpo que escolheu.

Quanto às críticas e comentários negativos ou preconceituosos, atirou convicto: "Eu não preciso de compreensão, preciso apenas de respeito".

A transição de género de Noah obrigou-o a fazer uma pausa na carreira musical, que até então tinha sido a sua grande aposta, algo que pretende agora retomar a todo o gás. Atualmente, o jovem está empenhado na música e no teatro - que é a sua formação.

No que respeita ao futuro, assume, mantém o sonho de criança de participar num reality show.