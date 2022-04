Sempre com a sua simpatia, uma das suas imagens de marca, Sofia Vergara não passou despercebida às câmaras dos fotógrafos que estavam à sua espera à porta do edifício onde se encontra a ser gravado o programa 'America's Got Talent', no qual ocupa a posição de jurada.

A atriz, de 49 anos, que se tornou conhecida na série 'Uma Família Muito Moderna', brilhou com um visual colorido, com destaque para a saia midi, ideal para os dias primaveris.

Vergara combinou a peça com uma t-shirt básica preta e uma mala da Dior.

Veja as imagens na galeria.

