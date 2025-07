Apesar das conquistas profissionais, Cole Palmer não parece estar a viver uma fase igualmente feliz a nível pessoal.

Ao que se consta, o jogador do Chelsea deixou de seguir a namorada, Connie Grace, nas redes sociais, perante os rumores que falam de uma possível crise na relação.

Aliás, no início do mês, relata o Goal, Cole Palmer confessou que apesar de ter sido considerado um dos melhores jogadores do Chelsea no Mundial de Clubes com um golo que ajudou o clube a chegar à semifinal do campeonato, este foi apenas o seu segundo em 28 jogos.

"Obviamente, passei por momento difíceis nos últimos meses, dentro e fora de campo", admitiu.

De referir que na final do Mundial de Clubes, num jogo em que o Chelsea derrotou o PSG, a 13 de julho, Cole Palmer foi também um dos marcadores.

Agora, segundo as informações avançadas pelo Glam Set & Match, o avançado inglês poderá ter terminado a relação de três anos com Connie Grace. Isto por causa de ter deixado de a seguir e a ter bloqueado nas redes sociais. Por sua vez, Connie também terá deixado de seguir a irmã do futebolistas há algumas semanas.

A imprensa internacional diz ainda que Connie Grace terá viajado dos EUA para ver Cole Palmer a jogar pelo Chelsea no Mundial de Clubes, mas quase que não foi vista nos jogos.

Connie Grace terá parado de meter 'gosto' nas publicações do futebolista no Instagram. Mas nessa altura não se suspeitava de alguma crise, uma vez que o jogador continuava a interagir nas partilhas da companheira até à sua última publicação esta semana.

Depois da competição, Cole Palmer viajou com a família para São Cristóvão e Neves, mas a namorada não estava presente, e foi dado a entender que o casal se tinha desentendido.

Agora chega a informação de que terão deixado de se seguir nas redes sociais. Além do futebolista e da sua irmã, Connie Grace também terá deixado de seguir outras pessoas próximas de Cole como o seu personal trainer e primo.

Ainda assim, até à data, ainda não houve nenhum confirmação ou desmentido dos rumores sobre a separação.

