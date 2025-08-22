O cerco começa a apertar na reta final do reality show 'Big Brother Verão'. Esta semana estão em risco de abandonar a casa Kina (Joaquina Branco), Jéssica Vieira, Viriato Quintela e Afonso Leitão.

No programa 'Dois às 10', ex-concorrentes do reality show, que se encontra a ser apresentado por Maria Botelho Moniz, comentaram as nomeações, bem como os comportamentos dos antigos colegas.

Nesta ocasião, Cláudio Ramos não poupou nas críticas que teceu a Viriato.

"O Viriato tem um comportamento machista desde o momento em que começou a ter dentro da casa alguma liberdade com os correntes. Machista, a todos os níveis. Tem desde a história da matrafona, até o que o fez no outro dia, e nós desculpamos, porque achamos que ele é um bom jogador", observou.

Manuel Melo, que se encontrava em estúdio e de quem Viriato era bastante próximo, deu o seu parecer: "A dada altura, que coincide mais ou menos quando eu fiquei nomeado e saí, o Viriato decide jogar, decide ir um pouco atrás, enfrentar. Acho que ele teve muita coragem nisso, era uma decisão que eu não estava a ter coragem para a tomar".

"Eu percebi que nunca iria ensinar nada a ninguém, nem iria pôr ordem nenhuma. Às vezes ajudávamo-nos um ao outro", referiu ainda.

"O Viriato cá fora é assim. Esta é a forma dele ser", observou Cláudio por fim.

Final de 'Big Brother Verão' vai ser ao ar livre

A atual edição do reality da TVI está a ser marcante a vários níveis, não apenas porque juntou na mesma casa figuras emblemáticas de outras edições com caras bem conhecidas do público, como também pelo facto da final ser num local diferente.

Conforme anunciado pela estação de Queluz o público ficará a saber quem é o grande vencedor do programa numa gala que acontecerá ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, no dia 12 de setembro.

"Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto", comunicou o canal nas redes sociais.

As inscrições para assistir ao vivo já esgotaram, mas os fãs que quiserem ir poderão sempre tentar a sua sorte e ficar em lista de espera.