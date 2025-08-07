Rafael Bailão marcou presença esta quinta-feira, 7 de agosto, no programa 'Dois às 10', da TVI. O jovem cantor e criador de conteúdo digital esteve à conversa com Cláudio Ramos juntamente com outros antigos participantes do reality show onde entrou no verão passado, 'O Dilema'.

Rafael Bailão tronou-se conhecido do grande público aos nove anos, quando participou, em 2008, no programa 'Uma Canção Para Ti'.

Recentemente, é através do digital que faz carreira como criador de conteúdo e com paródias nas quais usa músicas conhecidas mas com letras adaptadas aos temas do momento.

"És homossexual?", perguntou Cláudio Ramos

Decidido a vingar no mundo da música, Rafael lançou um single em nome próprio. 'Baila Comigo' foi lançado há uma semana, bem como videoclipe oficial.

O tema fala sobre a reconquista de um amor, tendo o músico optado por gravar o videoclipe contanto a história de uma mulher e um homem. Escolha que lhe valeu críticas, uma vez que é homossexual.

Após referir-se às críticas, Rafael Bailão foi diretamente questionado por Cláudio Ramos: "Tu és homossexual?"

"Nunca falei sobre isso em televisão, mas eu nem sei o que é que eu sou. Sei que namoro com um homem de quem gosto muito, que é o meu marido, o Igor", respondeu o jovem cantor, que explicou não ser casado ainda mas ter planos para tal.

O apresentador de 'Dois às 10' aproveitou ainda para questionar o convidado sobre a forma como assumiu a orientação sexual à família e publicamente.

Rafael confessou que não foi fácil revelar-se tal como é, particularmente porque estava inicialmente inserido no meio do fado e isso trouxe-lhe "comentário depreciativos" que o levaram a "esconder-se".

Quanto à conversa com a avó, que é o seu grande apoio desde sempre, Rafael admite que esta sentiu um choque inicial mas que sempre esteve ao seu lado.

"Na nossa família ou perto nunca houve quem tivesse essa conversa com ela, acho que o primeiro contacto que ela teve [com a homossexualidade] foi com o Manuel Luís Goucha, por ser uma figura mediática."

"Inicialmente é sempre um choque, porque ela vem de outra realidade. O choque não foi eu dizer-lhe que gostava de homens, mas sim por haver pessoas que vão falar mal, vão criticar e, principalmente, pelo mundo atual que estamos a viver que é muito perigoso. Ela tem muito medo", contou ainda.

Ainda a respeito do tema, Rafael Bailão deixou claro que nunca sentiu homofobia no que respeita à vida profissional. "Nunca sofri homofobia, nada desse género a nível profissional e a nível musical também não", concluiu.