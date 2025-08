Cláudio Ramos recebeu esta quarta-feira, 6 de agosto, no 'Dois às 10', da TVI, Merche Romero e Zé Lopes. A dupla de apresentadores marcou presença no programa matutino para falar sobre a fase feliz em que se encontram desde que foram convidados para apresentarem em conjunto o programa 'Bom Dia Alegria', do canal V+ Fama.

Zé Lopes e Merche realçaram a excelente relação que contruíram desde que se conheceram enquanto comentadores do 'Big Brother' e que levaram para os bastidores de 'Bom Dia Alegria' onde, garantem, há mesmo amizade e zero rivalidades.

"Pensei que já não ia trabalhar mais em televisão em Portugal"

O momento de conversa entre Cláudio Ramos, Merche Romero e Zé Lopes levou ainda a que a comunicadora lembrasse o seu percurso em televisão e os anos em que esteve afastada do pequeno ecrã.

"Pensei que já não ia trabalhar mais em televisão em Portugal", assumiu, referindo-se ao período em que esteve afastada devido à falta de projetos.

"Chegaram a dizer-me na cara, tu nunca mais vais trabalhar em televisão", disse ainda, explicando que sentiu, na altura, ter sido feita uma 'campanha' para a afastar.

A partilha de Merche levou Cláudio Ramos a lembrar as duras palavras que também chegou a ouvir de um diretor televisivo em determinado momento da sua carreira.

"Sabes o que me disse uma vez um diretor, Cláudio, você é ótimo para trabalhar mas nos bastidores, ninguém o quer ver em casa [na TV]. Disse-me assim, na cara", contou o apresentador, que é nos dias de hoje um dos rostos principais do entretenimento em Portugal.

Anos depois, Merche desmente notícia que a acusava de "faltar ao trabalho"

"As pessoas foram sempre muito injustas com ela. Ao longo da tua vida foram sempre muito injustas e muita gente te quis fazer a cama, é o que é", referiu ainda Zé Lopes, saindo em defesa de Merche Romero e lembrando as notícias que foram associadas à apresentadora e que podem ter motivado a que fosse afastada da televisão.

"Não vou dizer que eu também não errei, como é óbvio, todos erramos. Mas eu acho que um erro meu notava-se tanto", apontou a própria.

Recuando ao passado em que foi assombrada por rumores a seu respeito, Merche, atualmente com 48 anos, recordou uma das muitas notícias falsas que foram divulgadas a seu respeito.

"Houve uma altura que desmarquei uma presença, que na altura fazia muitas, para fazer um evento para angariar dinheiro para um hospital oncológico. A capa que saiu nessa altura foi: Merche em queda e falta ao trabalho.

Ler aquilo a saber que estava a fazer uma boa ação, em que quis perder dinheiro para conseguir fazer esse leilão, onde angariámos 800 mil euros, e de repente no dia a seguir estou na capa de uma revista onde se lê Merche em queda. Isso foi mesmo para acabarem comigo. Acredito que houve muita coisa que foi feita."

"Acho que foste muito injustiçada", reforçou Cláudio Ramos, que acredita mesmo que existia quem quisesse tirar Merche das luzes da ribalta.

"Só para dar um exemplo, ainda não existia Cristina Ferreira neste mundo [televisivo], a Merche ocupava um lugar mediático muito importante e as pessoas à força quiseram tirá-la de lá", rematou o apresentador.

