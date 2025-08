Cláudio Ramos fez uma nova tatuagem. O desenho foi revelado pelo próprio através das redes sociais e revela um significado misterioso.

"Hoje é dia 3", escreveu o apresentador ao mostrar em vídeo que tatuou no braço precisamente as palavras: "Dia três", que surgem acompanhadas de um pequeno coração azul.

O desenho foi feito pelo tatuador Tiago Durer, cuja página de Instagram, durer.tattoo, surge identificada na partilha de Cláudio Ramos.

Mas afinal, o que significa a nova tatuagem de Cláudio Ramos?

Nos comentários da publicação através da qual Cláudio Ramos mostra a nova tatuagem foram vários os seguidores a mostrarem-se curiosos sobre o significado da mesma.

Há quem questione se poderá tratar-se da data de aniversário da mãe do apresentador de 'Dois às 10', da TVI, uma vez que este já havia referido que a progenitora faz anos em agosto. Porém, Maria Marcelina celebra mais uma volta ao sol no dia 17 deste mês e não no simbólico dia três.

Os palpites que se referiram à data de aniversário da única filha de Cláudio Ramos, Leonor, também não acertaram. A jovem completou 21 anos no dia 15 de maio de 2025, tendo nascido no ano de 2004.

A tatuagem também não se prende com o dia de aniversário de Cláudio, uma vez que este nasceu a 11 de novembro. O número três, contudo, consta no ano de aniversário do apresentador, que tem atualmente 52 anos e nasceu em 1973.

Aliás, o ano de nascimento de Cláudio Ramos tem dois dos números preferidos para quem acredita em numerologia ou superstições: o três e o sete. E o significado desta tatuagem poderá mesmo prender-se com este facto.

De acordo com a numerologia, o número 3 significa criatividade, comunicação e autoexpressão. Já o 7 está ligado a espiritualidade, introspeção, sabedoria e busca pela verdade.

Importa ainda referir que foi precisamente no dia 3 de agosto deste ano que Cláudio Ramos mostrou nas redes sociais a nova tatuagem, resta saber se também o desenho terá sido feito neste mesmo dia.

As várias tatuagens de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos tem pelo menos outras sete tatuagens, tal como revelou em junho de 2021.

O rosto das manhãs da TVI tem tatuadas as palavras: "sem expectativas", "saudade" e "EU!". No mesmo braço onde agora escreveu "dia três", acima, tem o desenho "... - te" e o tronco de um homem com uma 'cabeça rabiscada'.

Junto ao cotovelo escreveu um coração com a palavra "ama-te", uma tatuagem que, segundo o próprio, foi feita no dia 10 de junho, há alguns anos, e tem um significado marcante.

"Raramente me lembro que a tenho mas faz-me todo o sentido quando olho para ela ou alguém me pergunta porque a fiz. Foi feita num dia de raiva. De desespero. Numa fase péssima. Todos temos aqueles momentos onde não nos sentimos queridos, desejados, amados. Onde nada nos corre bem, nada faz sentido e questionamos tudo. Só vemos escuro e por muito que se procure não encontramos o fim de uma fase para conseguir começar a estrada de novo. Foi numa dessas fases, onde duvidei de tudo, que resolvi tatuar para não me esquecer do que passei. Acima de tudo para não cometer os mesmos erros e lembrar-me que no dia que perder a estima que tenho por mim perco muitas coisas, uma delas o amor próprio e isso é o princípio de um fim que aparece sem se anunciar. Vem devagar e em silêncio, e quando damos por ele está instalado e toma conta do resto. E o resto... pode custar a ir embora. Quando vai!

Por isso, aconteça o que acontecer, digam os outros o que disserem ama-te. Muito e sempre. Ao contrário do que diz e julga, gostarmos de nós nunca é demais", explicou ao mostrar o desenho.

