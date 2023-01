Cláudio Ramos definiu várias resoluções para o novo ano e, segundo o próprio, as mesmas têm sido cumpridas.

O apresentador recorreu às redes sociais para contar algumas das coisas que tem feito questão de levar a cabo 'religiosamente' durante estes primeiros dias de 2023.

"Não sei vocês mas eu meti na cabeça cumprir as resoluções de ano novo à risca e delas fazem parte, além do trabalho que muito me apaixona e ocupa, acordar todos os dias às seis da manhã, treinar, fazer massagens, ver cinema, teatro, estar com amigos, escrever, ler todos os dias, manter alimentação saudável, almoçar ou jantar fora pelo menos uma vez por semana, ter sempre a roupa em dia, compras de supermercado em ordem, não adiar nada de papelada, responder a mails e a todos os telefonemas, meter podcast em dia, ver séries completas, mudar algumas rotinas...", começou por relatar.

"Tenho cumprido. Passou uma semana. Estou derreado. Parece-me julho de 2023!", completou Cláudio.

