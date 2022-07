A princesa Charlene do Mónaco deslumbrou tudo e todos com a sua escolha para a 73.ª edição da Red Cross Gala no casino de Monte Carlo.

Para a ocasião, a mulher do príncipe Alberto elegeu um elegante vestido em tons de prata e com padrão floral da Prada. A clutch era Judith Leiber e as sandálias Versace.

Destacaram-se ainda as jóias de Van Cleef & Arpels.

Veja o visual nas imagens da galeria.

