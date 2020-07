César Mourão está de volta à estrada para conhecer as localidades de personalidades conhecidas do público português. Como anunciou esta quinta-feira, dia 16, foram retomadas as filmagens do programa 'Terra Nossa', da SIC.

"De volta às gravações do 'Terra Nossa', em breve há novidades", comunicou o apresentador.

Desde já, os seguidores revelaram o seu entusiasmo com a notícia.

