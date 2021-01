A recente expulsão de Donald Trump do Twitter atraiu muita atenção nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook têm políticas que os utilizadores devem seguir, ou terão de pagar o preço de serem suspensos ou banidos permanentemente. No entanto, não está claro o quão justas algumas dessas políticas são, como por exemplo, as políticas e punições do Instagram em torno da nudez.

De qualquer maneira, Donald Trump não está certamente sozinho. Descubra algumas das proibições de redes sociais mais famosas clicando nesta galeria.

Leia Também: As desculpas mais ridículas das celebridades