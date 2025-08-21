Cayetano Rivera tem um novo amor? Foi esta a pergunta colocada depois do canal de televisão espanhol Telecinco ter noticiado que o conhecido toureiro já teria encontrado uma substituta para Maria Cerqueira Gomes.

A notícia foi comentada no programa 'V+Fama', do V+TVI, com Pedro Capitão (um dos comentadores) a garantir que a notícia não corresponde à verdade, conforme lhe foi adiantado por fontes próximas.

"A informação que eu tenho é que o Cayetano está efetivamente solteiro", realçou, notando que o toureiro foi apenas passar um fim de semana entre amigos, sendo um deles a mulher que deu azo aos rumores.

"Coincide com este afastamento e o cancelamento das corridas que havia programado. O Cayetano não se sente bem física e psicologicamente para assumir estes compromissos com a profissão e para com o público, então aproveitou estes dias de descanso onde estava esta amiga, que é somente uma amiga", explicou.

"Neste caso ele está sozinho, solteiro, desimpedido e esta rapariga é apenas uma amiga", assegurou por fim.

A escapadinha de Cayetano Rivera após ser detido pela polícia

Cayetano Rivera deu que falar no passado mês de julho, depois de ter sido detido em Madrid. O toureiro foi levado pelas autoridades por se ter envolvido numa discussão com a polícia, na madrugada de segunda-feira, dia 30 de junho. Tudo aconteceu após Cayetano se ter deslocado a um restaurante de fast-food, onde, alegadamente, teve um confronto com funcionários desse estabelecimento.

Segundo Carlos Quílez, repórter do programa 'Y Ahora Sonsoles', da Antena 3, as autoridades foram chamadas ao local e tudo acabou na detenção do toureiro, uma vez que terá resistido à polícia. Cayetano foi levado sob custódia "pelo crime de resistência à autoridade e desobediência".

Após o sucedido, Cayetano publicou o seguinte comunicado nas redes sociais: "Tendo em conta certos relatos da comunicação social, sinto-me obrigado a esclarecer que em nenhum momento estive envolvido ou participei em qualquer ato de agressão contra policiais. Lamento profundamente que versões infundadas estejam a ser espalhadas sobre eventos que, em hipótese alguma, ocorreram como foi sugerido. Quero também expressar o meu respeito pelas forças e órgãos de segurança, cujo trabalho valorizo ​​e reconheço. É por isso que peço discrição e responsabilidade ao abordar este assunto, especialmente dado o impacto potencial que pode ter tanto a nível pessoal como institucional. O que mais lamento é não poder estar em Burgos amanhã para me despedir dos fãs".

Recorde-se que Cayetano Rivera e Maria Cerqueira Gomes terminaram a relação após dois anos juntos. A separação foi noticiada pela imprensa espanhola em maio.

