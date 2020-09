Cate Blanchett foi uma das celebridades que mais deu nas vistas na passadeira vermelha do Festival de Veneza, mas não pelos motivos mais esperados. A atriz, que é a presidente do júri do evento, reutilizou um vestido que já tinha usado numa outra ocasião.

Esta quinta-feira, dia 3, a celebridade posou com um vestido azul escuro do designer Esteban Cortazar da coleção primavera de 2016.

Em 2015, nota a imprensa internacional, Blanchett, de 51 anos, usou o mesmo visual no London Film Festival.

O seu objetivo foi chamar a atenção para a importância da sustentabilidade. "É chique repetir", disse a sua stylist, Elizabeth Stewart, no Instagram. "Quando te estás a preparar para um grande evento certifica-te que usas o que está no teu roupeiro primeiro! As roupas são feitas para serem estimadas e usadas várias vezes. Mesmo que sejas uma atriz mundialmente conhecida!", notou.

É ainda referido que Blanchett irá doar os seus visuais para que sejam leiloados e os respetivos lucros doados à Facing History and Ourselves bem como à UN Women.

