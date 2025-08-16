Catarina Gouveia não poderia estar mais feliz! A atriz e criadora digital anunciou que já é dona de uma casa de praia, no Algarve. A novidade foi dada na sua página de Instagram, na qual conta com mais de 640 mil seguidores.

"Eu amo partilhar a minha história. Penso que diferente da que muitas pessoas pensam a meu respeito. Eu comecei do absoluto zero. Mas o que fiz sempre muito bem feito, para além de me manter fiel a mim mesma e à voz do meu coração, foi trabalhar até conseguir", começa por dizer.

"Comecei a trabalhar aos 16 anos para conseguir tudo o que, ali, naquele curto médio prazo, queria para mim. Trabalhei para estudar, trabalhei para a minha carta, trabalhei para o meu carro, que juntei para poder comprá-lo a pronto", realçou.

"Conclusão, fui sempre escalando pela vida fora a trabalhar, e a poupar, para investir naquilo que considero realmente importante para a minha vida", diz ainda.

"Hoje, com 37 anos, sinto-me profundamente orgulhosa por tudo aquilo que conquistei, passo a passinho, com persistência, e perseverança, sempre com os olhos no foco certo, com respeito pelo próximo e leal aos meus valores", continua.

"Desta vez, o regresso ao Verdelago tem um significado especial! O projeto de construção da nossa casa foi concluído e cá estamos nós para a viver em família, pela primeira vez! Apesar de ser uma casa que será entregue (também) à exploração turística para gerar rentabilidade, é o cumprir de um sonho: temos oficialmente o nosso cantinho na praia", anuncia.

"E eu amo partilhar o princípio, meio e fim das histórias, porque eu própria me sirvo da concretização e realização dos sucessos dos sonhos dos outros para deles lhes poder beber inspiração, trabalho, foco, humildade e entusiasmo! É o que me inspira à partilha de cada conquista, porque é justamente a possibilidade de vivermos os nossos sonhos que torna a vida única, mágica e interessante", termina.

Catarina Gouveia: sucesso na vida profissional e pessoal

Catarina Gouveia, que se tornou conhecida do público pelo seu trabalho enquanto atriz, conseguiu construir uma das maiores comunidades em Portugal no Instagram, plataforma na qual tem oportunidade de trabalhar com várias marcas. Para além disso, é também aqui que partilha outros projetos, como a sua marca de vestidos e os dois livros de receitas que já teve a oportunidade de lançar.

A nível pessoal, também tem motivos para sorrir. Catarina Gouveia é uma mãe muito dedicada à pequena Esperança, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra.

Numa entrevista que deu ao podcast '40 Minutos', do Observador, a atriz falou da sua intensa jornada pela maternidade.