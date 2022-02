Catarina Furtado mostrou o seu lado de roqueira. A apresentadora partilhou com os admiradores da sua conta de Instagram um visual arrojado que usou para um projeto relacionado com o 'The Voice Portugal'.

"Numas gravações (a partilhar em breve!) vesti-me assim e imediatamente pensei na minha amiga do coração, Marisa Liz", notou na legenda da publicação, referindo-se a uma das tutoras do programa.

"Assim que te vir dou-te estas collants!", concluiu.

