Catarina Furtado completou 53 anos esta segunda-feira, 25 de agosto. Uma data comemorada de forma emotiva na final do programa 'The Voice Gerações', onde a apresentadora foi surpreendida pelos mentores do programa que a levaram às lágrimas.

A também atriz assinalou esse feito na sua página de Instagram, partilhando um vídeo do momento, que recebeu inúmeros comentários e ‘gostos’.

Um desses comentários veio da parte de Carlão, o vocalista da banda Da Weasel e um dos mentores do programa ‘The Voice Kids’, apresentado por Catarina.

"Parabéns", escreveu o músico, acompanhando as suas palavras com cinco corações. Também no aniversário do artista, a 20 de julho, Catarina deixou publicamente os seus "parabéns" seguidos de um emoji com um coração.

© Instagram Catarina Furtado



© Instagram -Carlão

Mas esta não foi a única interação recente dos dois nas redes sociais. Na publicação que Carlão fez do concerto dos Da Weasel no festival Sol da Caparica, a 16 de agosto, a apresentadora fez questão de escrever: “Memorável”, ao lado de outro coração, dando a entender que poderá ter estado presente.



© Instagram -Carlão

Carlão e Catarina Furtado: Amizade ou algo mais?

Foi no programa ‘Noite das Estrelas’ da passada segunda-feira que a apresentadora Maya revelou que os dois estariam a viver uma relação "desde 2024".

"Catarina Furtado tem uma feliz relação com Carlão, o vocalista dos Da Weasel. É de facto um grande par e é um casal que não é de hoje", confessou a também taróloga.

O Notícias ao Minuto contactou Catarina Furtado mas, até ao momento, não obteve resposta.

"Tenho o coração quentinho"

Foi esta a declaração que chamou a atenção de que Catarina Furtado podia estar a viver um novo amor.

No podcast ‘My Red Carpet’, apresentado por Sofia Cerveira, a apresentadora acabou por confessar que "estava a viver coisas diferentes" no que ao amor diz respeito.

"Estou quentinha por dentro. Mas apesar de gostar muito, muito, muito ti. Não te posso dizer. É maravilhoso. É mesmo especial. É mesmo uma coisa muito, muito diferente de tudo. Eu própria estou a descobrir coisas que eu não sabia. Que eu não fazia ideia de mim própria", revelou.

Recorde-se que Catarina Furtado esteve casada 18 anos com o ator João Reis, com quem tem dois filhos: Maria Beatriz, de 19 anos, e João Maria, de 17. Os dois separam-se em 2023 e o ator já encontrou novamente o amor.

Já Carlão viveu uma relação de mais de dez anos com a mãe das suas filhas, Alice e Rita.