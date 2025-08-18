Depois do anúncio do noivado, eis que já há uma data aproximada para o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo.

Esta informação foi avançada pelo jornalista Alberto Guzmán ao programa 'D Corazón' da TVE.

"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu Guzmán.

E o local da cerimónia? Apesar do casal viver na Arábia Saudita, da ligação de Gio com a Argentina (onde nasceu), e do facto de ter sempre vivido em Espanha, o jornalista garante que o casamento deverá acontecer em Portugal.

Os detalhes do pedido (milionário) de casamento

Apesar do impressionante anel que o internacional português ofereceu à sua noiva - uma joia avaliada em cerca de seis milhões de euros - o jornalista espanhol avança também que este não foi o único presente que a modelo recebeu no pedido de casamento.

CR7 terá dado a Georgina "um porsche, dois relógios avaliados em mais de 50 mil euros e roupas de dois designers famosos avaliadas em mais de 30 mil euros euros", revela Alberto Guzmán.

Recorde-se que o anúncio do pedido de casamento foi feito na passada segunda-feira, 11 de agosto, através das redes sociais da modelo.

"Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu Gio ao mostrar o anel de diamantes que o futebolista lhe ofereceu. As reações à notícia não se fizeram esperar mas o que é mais curioso é que a família do craque ainda não se pronunciou - à exceção de Alicia Aveiro, sobrinha de CR7.

Porém, diz também o jornalista espanhol, que os mais próximos já tinham sido informados da boda. Segundo Guzmán, a modelo esteve em Portugal recentemente e informou a família do companheiro da novidade.