Depois do anúncio do noivado, eis que já há uma data aproximada para o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo.
Esta informação foi avançada pelo jornalista Alberto Guzmán ao programa 'D Corazón' da TVE.
"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu Guzmán.
E o local da cerimónia? Apesar do casal viver na Arábia Saudita, da ligação de Gio com a Argentina (onde nasceu), e do facto de ter sempre vivido em Espanha, o jornalista garante que o casamento deverá acontecer em Portugal.
Os detalhes do pedido (milionário) de casamento
Apesar do impressionante anel que o internacional português ofereceu à sua noiva - uma joia avaliada em cerca de seis milhões de euros - o jornalista espanhol avança também que este não foi o único presente que a modelo recebeu no pedido de casamento.
CR7 terá dado a Georgina "um porsche, dois relógios avaliados em mais de 50 mil euros e roupas de dois designers famosos avaliadas em mais de 30 mil euros euros", revela Alberto Guzmán.
Recorde-se que o anúncio do pedido de casamento foi feito na passada segunda-feira, 11 de agosto, através das redes sociais da modelo.
"Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu Gio ao mostrar o anel de diamantes que o futebolista lhe ofereceu. As reações à notícia não se fizeram esperar mas o que é mais curioso é que a família do craque ainda não se pronunciou - à exceção de Alicia Aveiro, sobrinha de CR7.
Porém, diz também o jornalista espanhol, que os mais próximos já tinham sido informados da boda. Segundo Guzmán, a modelo esteve em Portugal recentemente e informou a família do companheiro da novidade.
A história de amor de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
Em 2016, a modelo, então com 22 anos, trabalhava numa loja da Gucci quando conheceu o craque português. No seu documentário da Netflix, 'Eu, Georgina', a modelo chegou a contar detaçhes do início do namoro quando ainda trabalhava no local.
"Os meus colegas chegavam de autocarro e eu saía de um Bugatti. As pessoas não conseguiam acreditar", revelou. Quando o romance se tornou público, o assédio à modelo foi tal que esta teve que se afastar do trabalho.
As primeiras imagens dos dois juntos foram na Disneyland, em Paris, onde o futebolista tentou disfarçar-se com uma peruca, um boné e uns óculos de sol mas sem sucesso.
Em janeiro do ano seguinte assumiram o namoro em público no evento Best FIFA Football Awards e em novembro desse ano tiveram a primeira filha em comum, Alana Martina.
