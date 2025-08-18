Depois do anúncio do noivado, eis que já há uma data aproximada para o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo.

Esta informação foi avançada pelo jornalista Alberto Guzmán ao programa 'D Corazón' da TVE.

"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu Guzmán.

E o local da cerimónia? Apesar do casal viver na Arábia Saudita, da ligação de Gio com a Argentina (onde nasceu), e do facto de ter sempre vivido em Espanha, o jornalista garante que o casamento deverá acontecer em Portugal.

Os detalhes do pedido (milionário) de casamento

Apesar do impressionante anel que o internacional português ofereceu à sua noiva - uma joia avaliada em cerca de seis milhões de euros - o jornalista espanhol avança também que este não foi o único presente que a modelo recebeu no pedido de casamento.

CR7 terá dado a Georgina "um porsche, dois relógios avaliados em mais de 50 mil euros e roupas de dois designers famosos avaliadas em mais de 30 mil euros euros", revela Alberto Guzmán.