Raquel Mendes e João Ricardo surpreenderam tudo e todos quando na última gala do programa 'Casados à Primeira Vista' revelaram ao mundo que estavam apaixonados, dando o nó (numa cerimónia simbólica) nessa mesma ocasião. Contudo, a relação foi 'sol de pouca dura'. Um mês depois, Raquel confirmou que os dois já não estavam juntos e que Ricardo, inclusive, deixou de responder às suas mensagens de um momento para o outro.

No programa 'Casa Feliz' desta quinta-feira, 7 de agosto, Marta Sá - que casou na experiência com João Ricardo - comentou esta separação, particularmente a frase que disse no último programa: "quem ri por último, ri melhor".

"Peguei naquela frase como resposta a umas mensagens que a Raquel me tinha enviado. Tinha sido a última vez que falámos, tinham existido uns vídeos partilhados por ela com o João Ricardo nas redes sociais e que eu senti na altura que aqueles vídeos me picavam um bocadinho, porque tocavam em pontos que eu e o João Ricardo tínhamos falado ao longo do programa. Senti que eram provocações, mas ignorei", explicou.

"Até compreendi da parte do João Ricardo e éramos um casal na experiência. Acaba por fazer sentido que um pique o outro e era a nossa relação, por isso, se viesse só da parte dele não me admirava. [Mas] Fiquei surpreendida porque dava-me muito bem com a Raquel. Já tínhamos estado juntas no Porto fora da experiência e ver a Raquel naquele papel surpreendeu-me", disse ainda.

Marta afirma que na noite antes da última gala Raquel tinha-lhe mandado mensagens a dizer que não se passava nada entre si e João Ricardo e que tudo não passavam de rumores. Contudo, logo no dia a seguir o contrário confirmou-se. "A vez seguinte em que a vejo estava a casar com o João Ricardo", sublinha.

No que diz respeito à separação, apesar de esperar que acontecesse, não pensava que seria tão rápido. "Fiquei surpreendida pelo timming, acho que foi muito mais rápido do que podia esperar. Não estou surpreendida que tenha terminado porque acho que se deixaram levar pelo momento. Na altura em que começaram o relacionamento ainda estava tudo muito quente, ainda estava a experiência ali ao rubro e se calhar foi mais entrarem no jogo do que propriamente existir um amor verdadeiro", defende.

"Diria que a Raquel terá criado ali uma ilusão de que terá encontrado um amor para a vida, da parte do João Ricardo achei sempre que seria isso", disse por fim.

A perspetiva de Hugo Sá

Também Hugo Oliveira, que casou na experiência com Raquel, deu o seu parecer sobre o assunto. "Era quase um milagre se esta relação tivesse sucesso. Foi tudo muito rápido", argumentou.

Na visão de Hugo, João Ricardo tentou encontrar o amor no programa, tendo "batido a várias portas", ou seja, tentado a sua sorte com outras mulheres participantes. "Com esse comportamento qualquer mulher que estivesse mais atenta, que estivesse bem psicologicamente, não iria aceitar o João Ricardo", atira.

Apesar do desfecho da sua história, Hugo Oliveira garante que da sua parte "está tudo resolvido".