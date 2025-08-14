A princesa Ana, filha do meio de Isabel II e Philip, completa na próxima sexta-feira, 15 de agosto, 75 anos de idade. Em jeito de homenagem, a casa real decidiu publicar no site oficial uma lista com 75 factos sobre a irmã de Carlos III. A ideia era boa mas da concretização em si já não se pode dizer o mesmo.

É que numa das curiosidades sobre Ana aparecia que esta tinha dois enteados do seu casamento com o Vice-Almirante Sir Timothy Laurence, chamados Tom e Amy Laurence. O problema é que o antigo oficial do exército britânico não tem filhos nem sequer foi casado antes de conhecer a princesa.

O erro foi prontamente detetado e apagado do site mas claro que esta gafe não passou despercebida aos internautas que fizeram questão de enaltecer a falha.

"Eu elouqueci ou o Sir Tim Laurence tem filhos secretos?", "Este seria o segredo real mais bem escondido de todos os tempos" e ainda "Isto é tão estranho, seria um erro de Inteligência Artificial?', comentaram os internautas.

Veja, abaixo, algumas memórias da princesa Ana partilhadas pela página oficial da família real.

A história de amor de Ana e Tim que começou com um escândalo

A história de amor entre a Princesa Ana e Sir Timothy Laurence começou com uma grande polémica decorria o ano de 1986. O militar era escudeiro da rainha Isabel II (ou seja, cuidava dos cavalos da monarca) quando conheceu Ana, na altura casada com Mark Phillips desde 1973 e com quem teve dois filhos: Zara Tindall e Peter Phillips.

Os dois terão começado uma relação às escondidas e isso foi descoberto através da divulgação de cartas íntimas entre o casal. Com este escândalo Ana e Mark acabaram por se separar em 1989 e o divórcio chegou em 1992. Nesse mesmo ano, a filha de Isabel II casou com Tim com quem está até hoje.