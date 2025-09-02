O dia não correu da melhor forma a Vanessa Rebelo, é caso para se dizer. Na sua página de Instagram, a mulher de Simão Sabrosa deixou uma mensagem - na qual se mostra visivelmente indignada - depois de perceber que o seu carro foi vandalizado.

Esta mostrou imagens do automóvel com um risco que se prolongava num dos lados e que, alegadamente, terá sido feito de propósito por alguém. Acreditando nesta teoria, Vanessa deixou uma mensagem na rede social.

"À filha da p*** ou ao filho da p*** que me fez isto ao meu carro, pense bem, Deus não dorme e eu também não", escreveu, não revelando onde é que o incidente aconteceu, assim como mais pormenores acerca do sucedido.

Pai de Vanessa Rebelo luta contra um cancro

Apesar de ser vários os projetos profissionais que tem em mãos e de se mostrar muito realizada no que toca à carreira, a nível pessoal, Vanessa Rebelo lida com um enorme desafio: a luta do pai contra um cancro no pulmão.

A revelação foi feita pela própria em agosto, através de uma emocionante partilha no Instagram na qual mostra o pai já a receber tratamentos.

"19 de março. Estava eu a fazer o jantar em casa para o Dia do Pai, o telefone toca, era a voz rouca, mais rouca do que o habitual. Fazia parte do processo.

'Filha, não tenho uma boa notícia. Encontraram algo no pulmão, pequenino.'

Sai um f***-se e diz:

'Depois disto tudo, já nem tenho tempo para ficar triste. É o que Deus quiser.'

Ouvi, respirei, aguentei e disse-lhe:

'Vá, não vai ser nada. Respira. Estou aqui. Vai ser só mais uma visita às enfermeiras giras do hospital (tom de brincadeira)", relatou Vanessa, notando que depois de uma operação à laringe e de 36 sessões de radioterapia, seguir-se-ia a quimioterapia.

Na passada semana, Vanessa voltou a mostrar-se com o pai, aproveitando para revelar aos seguidores que este tinha concluído mais um ciclo de quimioterapia.

O casamento de sonho com Simão Sabrosa

No próximo dia 23 de setembro, Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo celebram o primeiro aniversário de casamento. O casal deu o nó numa romântica cerimónia que aconteceu em Areias do Seixo, Cascais.

Apesar das pessoas mais próximas do casal terem marcado presença na festa, o ex-jogador de futebol lamentou a falta dos filhos mais velhos, Mariana e Martim - frutos do anterior casamento com Filipa Valente.

"A Vanessa e o Simão estiveram até à última hora que os filhos acudissem ao casamento, foram efetivamente convidados, mas a verdade é que desde 2021 não há uma relação próxima do Simão com os filhos", revelou Adriano Silva Martins à época.

