Há precisamente um ano, no início de julho de 2020, Carolina Patrocínio dava mais um passo na sua carreira em televisão ao estrear o 'What's UP TV', o seu programa a solo na SIC Caras.

Orgulhosa, a apresentadora destacou a data nas redes sociais com um agradecimento a todos os que tornaram o formato num sucesso. "Obrigada a toda a minha equipa da SIC Mulher, aos convidados que me visitam, e mais importante de tudo: obrigada às nossas fiéis e exigentes espectadoras", escreveu numa publicação nas redes sociais.

Ao longo deste ano de emissões, o 'What's UP TV' foi também palco da versatilidade e estilo de Carolina Patrocínio. Na galeria poderá recordar alguns dos looks, escolhas do stylist Gonçalo Melo, que fizeram sucesso entre os fãs do rosto da SIC.

